Kocası Vasiyet Etti Diye 30 Yıldır Çıkmıyor

88 yaşındaki Emir Ayşe Gülana, 30 yıl önce ölen kocasının vasiyeti nedeniyle mağara gibi bir evde ölümünü bekliyor. Yardım tekliflerini reddediyor.



Aydın Valiliği ve yerel yönetimlerin daha iyi şartlarda yaşamasına yönelik tüm tekliflerini "Kocam bana buradan bir yere gitme, dedi" diyerek geri çeviren yaşlı kadının zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.



1942 yılında Mehmet Gülana ile evlenen Emir Ayşe Gülana eşi ile birlikte şu anda yaşadığı bölgeye yerleşti. Yaklaşık 50 dönüm alanı ıslah edip incir ve zeytin bahçesi yaptı. Burada yaptıkları tek odalı taş bir evde yaşayan çiftin 11 çocuğu oldu. Hem çocuklarını hem de bahçedeki incir ve zeytin ağaçlarını gözü gibi bakıp sırtında su taşıyarak büyüten Emir Ayşe-Mehmet Gülana çifti yaklaşık 30 yıl önce kendilerinin bildikleri bahçenin Hazine’ye ait olduğunu öğrendi.



Bu arada rahatsızlanan Mehmet Gülana, 11 çocuğunun annesi eşi Emir Ayşe Gülana’ya vasiyet ederek “Ölünceye kadar buradan çıkma, bizim buradan ancak ölümüzü çıkarabilirler” dedi. Kocasının vasiyetini yerine getiren çaresiz kadın 30 yıldır elektriksiz, susuz ve mağarayı andıran bu evde yaşam savaşı veriyor.







“TARLASINI BAŞKASI ALINCA HAYATA KÜSTÜ”



Arazinin elinden alınmaması için çalmadık kapı bırakmayan Emir Ayşe Gülana, kendisinin bildiği toprağının Dalama’dan V.A. isimli bir kişi tarafından hazineden satın alındığını öğrenince yıkıldı.



Devletin daha iyi yaşam şartları sunmasına rağmen tüm teklifleri reddedip arazisinden çıkmayarak mağarayı andıran evde yaşam savaşı veren 90 yaşındaki Emir Ayşe Gülana’nın tek isteği ise karnını doyurabilecek bir kap sıcak yemek.

