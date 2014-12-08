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KKTC'de kırmızı et alarmı! Salgın başladı...

Karpaz'da ağıllarda görülen LSD hastalığı Rumları da alarma geçirdi.KKTC genelinde yaklaşık 100 BİN kuzu ve koyunda Scarpi İle Maedi Visna, Büyükbaş hayvanlarda ise Burucella salgını var

KKTC'de kırmızı et alarmı! Salgın başladı...

Karpaz'da ağıllarda görülen LSD hastalığı Rumları da alarma geçirdi.KKTC genelinde yaklaşık 100 BİN kuzu ve koyunda Scarpi İle Maedi Visna, Büyükbaş hayvanlarda ise Burucella salgını var

08 Aralık 2014 Pazartesi 13:52
KKTC'de kırmızı et alarmı! Salgın başladı...
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HAYVANLARDA SALGIN 


Karpaz'ın Yeşilköy ve Sipahi köylerinde iki sığır sürüsünde "Lumpy Skin Disease" LSD hastalığının görülmesi nedeniyle alarma geçen Rumlar,geçiş noktaları ve sınıra yakın bölgelerdeki çiftliklerde ilaçlama başlattı.Konu bugün ayrıca, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis tarafından Avrupa Birliği'nin de gündemine getiriliyor.



Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise "LSD ülkemizde ilk defa görüldü. Esas sıkıntı küçükbaş hayvanlardadır. Scarpi ve Meadi Visna hastalığı yayılmıştır " dedi.



Naimoğulları 100 Bin kadar küçükbaş hayvanın hastalıklı olduğunu,ayrıca ineklerde Brucella salgınının devam ettiğini belirterek, 90 Milyon TL gibi bir kaynağa ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kaynak : Diyalog



Son Güncelleme: 08.12.2014 14:09
Anahtar Kelimeler:
BRUCELLAKARPAZDA SALGIN HASTALIKMustafa NaimoğullarıDiyalog Gazetesi
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