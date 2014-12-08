KKTC'de kırmızı et alarmı! Salgın başladı...

Karpaz'ın Yeşilköy ve Sipahi köylerinde iki sığır sürüsünde "Lumpy Skin Disease" LSD hastalığının görülmesi nedeniyle alarma geçen Rumlar,geçiş noktaları ve sınıra yakın bölgelerdeki çiftliklerde ilaçlama başlattı.Konu bugün ayrıca, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis tarafından Avrupa Birliği'nin de gündemine getiriliyor.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise "LSD ülkemizde ilk defa görüldü. Esas sıkıntı küçükbaş hayvanlardadır. Scarpi ve Meadi Visna hastalığı yayılmıştır " dedi.

Naimoğulları 100 Bin kadar küçükbaş hayvanın hastalıklı olduğunu,ayrıca ineklerde Brucella salgınının devam ettiğini belirterek, 90 Milyon TL gibi bir kaynağa ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Kaynak : Diyalog

