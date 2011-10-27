KKTC’den alınan elektrik Rum meclisinde

Mari’deki patlamayla Vasiliko Elektrik Santralinin faaliyet gösteremez duruma gelmesinin ardından, karşılaşılan elektrik eksikliğini göğüsleme amacıyla KKTC’den elektrik alımı yönünde yapılan anlaşmanın Rum Meclisinde inceleme altına alınacağı bildirildi.

Mari’deki patlamayla Vasiliko Elektrik Santralinin faaliyet gösteremez duruma gelmesinin ardından, karşılaşılan elektrik eksikliğini göğüsleme amacıyla KKTC’den elektrik alımı yönünde yapılan anlaşmanın Rum Meclisinde inceleme altına alınacağı bildirildi. Fileleftheros gazetesi “KKTC’den Elektrik Akımı Mecliste” başlığıyla verdiği haberinde, hedefin; KKTC’den elektrik akımı alımına ilişkin anlaşmanın devam etmesi ya da en kısa zamanda iptal edilmesinin ne derece gerekli olduğunun saptanması olduğunu yazdı.

Gazete, DİKO Milletvekili Sofoklis Fittis’in yazılı önerisi üzerine, konunun, incelenmesi için Rum Meclisi Ticaret ve Sanayi Komitesinin gündemine girdiğini kaydetti. Haberde, KKTC’den elektrik alımına ilişkin sözleşmenin, 31 Ağustos tarihinde, altı aylığına yenilendiği de anımsatıldı.

VASİLİKO ELEKTRİK SANTRALİNİN YAŞAYABİLİRLİK SORUNU OLMAYACAK Öte yandan Alithia gazetesine göre Rum Elektrik İdaresi (AİK) Yönetim Kurulu Başkanı Haris Thrasu, sigorta şirketleri Santral’deki yıkımdan kaynaklanan zararları karşılamaması durumunda Santralin yaşayabilirlik sorunuyla karşı karşıya kalmayacağını ifade etti. Thrasu, sigorta şirketlerinin, tazminat vermemesi durumunda, hukuk danışmanlarının vereceği öneriye göre başka bir yerden tazminat talep edileceğini belirterek, konuyla ilgili ayrıntıya girmedi.