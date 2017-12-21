Kış Aylarında Mutlaka Bal Kabağı Tüketilmeli!

Hastalıklara karşı savaşan bütün besin öğelerini içeren bal kabağını bol bol tüketin.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Kış aylarında mutlaka balkabağı tüketilmeli" tavsiyesinde bulunurken, bal kabağını aşırı tüketmenin ise derinin sarı renge dönüşmesine yol açacağını söyledi.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kış aylarında mutlaka balkabağı tüketilmesini önerdi.

BAL KABAĞI KAÇ KALORİ?

Kabağın yüzde 90 dan sudan oluştuğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşüktür. 1 bardak haşlanmış, süzülmüş, pişmiş, tuzsuz kabak 49 kaloridir. 2 gram protein , 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi içerir. İyi bir C vitamini kaynağıdır. Hastalıklara karşı savaşan bütün besin öğelerini (potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat içerir" diye konuştu.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Kabağın parlak turuncu renginin onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterdiğini anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Beta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve vücutta A vitaminine dönüşür . A vitaminine dönüşümüyle beta karoten sağlık için önemli fonksiyonları gerçekleştirir. Mevcut çalışmalar betakaroten içeren zengin bir diyetin bazı kanser türlerine (akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt) yakalanma riskini azaltabildiği ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını göstermiştir. Beta karoten diğer hastalıkların yanı sıra katarakt ve yaşlanmanın getirdiği dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup, fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmesi) etkilerin oluşum riskini azaltmaktadır" diye konuştu.

Diğer beta karoten kaynaklarının Havuç, kabak, brokoli, tatlı patates, kayısı ve yeşil yapraklı sebzeler olduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "A vitamininden zengin besinleri günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir. Aşırı tüketimi derinin renginin sarıya dönmesine neden olur" dedi.