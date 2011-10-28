Rum tarafından yayımlanmakta olan Alithia gazetesi, Baf’a bağlı Prastio (Yuvalı) yerleşim yerinin Mesoroços mevkiinde gerçekleştirilmekte olan kazı çalışmalarının, bugüne kadar “Kıbrıs’ta en uzun vadeli yerleşimde bulunulmuş bölgeyi” işaret etmekte olduğunu yazdı.

Rum tarafından yayımlanmakta olan Alithia gazetesi, Baf’a bağlı Prastio (Yuvalı) yerleşim yerinin Mesoroços mevkiinde gerçekleştirilmekte olan kazı çalışmalarının, bugüne kadar “Kıbrıs’ta en uzun vadeli yerleşimde bulunulmuş bölgeyi” işaret etmekte olduğunu yazdı.

“Kıbrıs’taki en eski yerleşim yeri tespit edildi” başlığıyla, eldeki arkeolojik bulguların, bahse konu yerin Neolitik çağda geçici bir kamp olarak kullanıldığı, daha sonra da daimi bir ikametgâha dönüştürüldüğü yönünde olduğunu kaydeden gazete, bu yerleşim yerinin tarihsel olarak adada seramiğin kullanılmasının kabul edildiği döneme ait olduğunu aktardı.