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Kıbrıs Rum Kesimi'ne kredi notu şoku!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Kıbrıs Rum Kesimi’nin "Baa1" olan uzun vadeli kredi...

Kıbrıs Rum Kesimi'ne kredi notu şoku!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Kıbrıs Rum Kesimi’nin "Baa1" olan uzun vadeli kredi...

05 Kasım 2011 Cumartesi 21:13
Kıbrıs Rum Kesimi'ne kredi notu şoku!
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuMoody’s, Kıbrıs Rum Kesimi’nin "Baa1" olan uzun vadeli kredi notunu iki kademe indirerek "Baa3"e çekti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum Kesimi’nin bankacılık sisteminin önemli orandaYunanistan’ın borç sorunundan kaynaklanabilecek risklere maruz kalabileceğine dikkat çekilerek, ülkenin bankacılık sisteminin devlet desteğine ihtiyaç duyabilme potansiyelinin arttığı vurgulandı.

Moody’s, hükümetin uluslararası finans piyasalarına ulaşmakta zorlandığına dikkat çekerek, kurtarma fonundan yardım talep etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Son Güncelleme: 05.11.2011 21:13
Anahtar Kelimeler:
KrediMoodysKıbrıs Rum Kesimi
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