Kestiği Dananın Midesinden 1900 Lira Çıktı



Konya'nın Ilgın ilçesinde, rahatsızlanması üzerine sahibi tarafından kesilen dananın midesinden bin 900 lira çıktı.İlçeye bağlı Beykonak Mahallesi'nde besicilik yapan İsmail Cesur'a ait büyükbaş hayvanlarından biri, gece aniden rahatsızlandı. Cesur, rahatsızlığı artan danasını murdar olmaması için kesmek zorunda kaldı. İsmail Cesur'un etini kemiğinden ayırdığı sırada hayvanın midesinde bir poşet olduğunu fark etti.Açtığı poşette para olduğunu gören Cesur, şaşkınlık yaşadı. Bir süre sonra temizlediği paraları sayan İsmail Cesur, poşette 100 ve 200 liralık banknotlardan oluşan toplam bin 900 lira olduğunu tespit etti.