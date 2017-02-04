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04 Şubat 2017 Cumartesi 16:00

Kedisini Uyuşturup Dövme Yaptı

Kedisini Uyuşturup Dövme Yaptı
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Kedisini Uyuşturup Dövme Yaptı
Rusya'da "Aleksandr" ismini kullanan bir dövme sanatçısı, kedisine dövme yapınca büyük tepki çekti.
The Sun'n haberine göre Sphynx cinsi, Demon isimli tüysüz kediye önce anestezi verildi. Aleksandr ardından mürekkep iğnesiyle hapishane kulesi, sigara ve bir kadın resminden oluşan dövmeyi kedinin vücuduna işledi.


"UMARIM ONA ZARARLI DEĞİLDİR"
YouTube'a yüklediği videoda "Umarım ona zararlı bir şey değildir" diyen Aleksandr'a çok sayıda tepki geldi.

Anesteziye karşı çok hassas olduğu için kediler ancak hayati ameliyatlarda uyuşturuluyor.


SPHYNX KEDİLERİNİN CİLDİ HASSAS
Hayvan hakları savunucusu Yelizaveta Skorynina'ya göre Sphynx cinsi kedilerin cildi aşırı hassas oluyor. Demon'a yapılan bu "dövme işkencesinin" onun ölümüne dahi neden olabileceği belirtildi.


 
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