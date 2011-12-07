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Kazanias uyardı

Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias, Euro bölgesi düzeyinin siyasi ve parasal kriterleri karşılamaması halinde...

Kazanias uyardı

Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias, Euro bölgesi düzeyinin siyasi ve parasal kriterleri karşılamaması halinde...

07 Aralık 2011 Çarşamba 16:23
Kazanias uyardı
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Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias, Euro bölgesi düzeyinin siyasi ve parasal kriterleri karşılamaması halinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poors’un Güney Kıbrıs’ın kredi notunu iki puan daha düşürmesi tehlikesi bulunduğunu söyledi.

“STANDARD & POOR’S NOTUMUZU İKİ PUAN DAHA DÜŞÜREBİLİR” Lefkoşa, 7 Aralık 11 (T.A.K): Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias, Euro bölgesi düzeyinin siyasi ve parasal kriterleri karşılamaması halinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poors’un Güney Kıbrıs’ın kredi notunu iki puan daha düşürmesi tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Alithia “Tedbir Almak Şart... Maliye Bakanı Euro Bölgesi Nedeniyle S&P’un Kıbrıs Ekonomisinin Notunu Kırabileceğine Dikkat Çekiyor” başlıklı haberinde, Kazamias’ın, S&P’nun Euro Bölgesi’ndeki kriz nedeniyle olumsuz not vermesinin yaratacağı etkilerin göğüslenebilmesi için ulusal düzeyde ekonomik tedbirler alınmasını daha da ivedileştirdiğine dikkat çektiğini yazdı.

Gazeteye göre Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S&P’nun, Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli notunu BBB’de ve olumsuz izlemede tuttuğu, kısa vadeli notunu da izlemeye aldığı belirtildi. S&P’nun Güney Kıbrıs’la ilgili daha önceki not kırma kararlarında ortaya koyduğu bütçenin açığı ve Yunan tahvilleri ile ilgili endişelerine şimdi Euro Bölgesi içerisindeki siyasi ve finansal sorunlarla ilgili endişelerin de eklendiğine vurgu yapıldı.

Kazamias, S&P’nun Euro Bölgesindeki sorunların Güney Kıbrıs’a kredi verme olanağını önemli ölçüde kısıtladığına, bunun da ekonomik kalkınma ve kamu borcunun GSMH’ye oranını azaltma perspektiflerini azalttığına inandığını kaydetti.

Son Güncelleme: 07.12.2011 16:23
Anahtar Kelimeler:
KıbrısEuroMaliyeGüneyKazamias
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