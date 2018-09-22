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Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 22:19
Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu

Kağızman’a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur’dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı.

AA

Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel’in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait kadavra arama köpeği ‘Obert’ ve iz takip köpeği ‘Calisto da kullanıldı.

AA

Sedanur’un cansız bedeni bu taş yığınlarının arasında bulundu. AA

İNSAN BOYUNU AŞAN SAZLIKTA ARANDI

Ekipler, Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlıkta arama çalışması başlattı. Ekipler, bataklık olması ve zehirli yılanların bulunması nedeniyle insan boyunu aşan, 4 metereye ulaşan kamışlar arasında ilerlemekte güçlük çekince, bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makineleri yardımıyla kamışlar söküldü. Ancak sazlıkta yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, ayıların da bulunduğu dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapılması için bölgeye sevk edildi.

Sedanur'un yakınları gözyaşlarını tutamadı

Sedanur’un yakınları gözyaşlarını tutamadı

VALİ AÇIKLADI

Kaybolması ile ilgisi olduğu iddiasıyla komşu Ertan B.’nin tutuklandığı Sedanur Güzel’in Paslı köyü yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı. Vali Rahmi Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sedanur’un öldürüldüğü kesin. Üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Cenazeye bu sabah saatlerinde köye yaklaşık 1 kilometre mesafade ulaşıldı. Tutuklunun da bu tür olaylardan sabıkası var daha önceden ama o mu değil mi araştıracağız” dedi.

‘KOKUDAN BULUNMUŞ’

Sedanur Güzel’in cansız bedeninin bulunduğu bölgede daha önce arama yapıldığı ortaya çıktı. Sedanur’un cesedini gören zabıta ekipleri, bölgede daha önce arama yaptıklarını ancak olay yerinde koku çıkmaya başladığında cesede ulaştıklarını söyledi.

Sedanur’un ölü olarak bulunması köylüleri, gözyaşlarına boğdu. Yaşanan vahşete tepki gösteren köylüler, idam getirilmesini istedi. Katilin bir an önce bulunması için dua ettiklerini söyleyen köylüler, çok üzgün olduklarını bildirdi. Jandarma küçük kızın öldürüldüğü bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdü. En ince ayrıntıya kadar delil toplayan ekipler, katile ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemenin ardından Sedanur Güzel’in cansız bedeni Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güzel’in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

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