Kasinis konusu

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu’nun, kendi bakanlığına bağlı Enerji Dairesi'nin Müdürü Solon Kasinis’in elinden alınan yetkileri, Kasinis'in geri alması konusunun Rum Meclisi’ne taşındığı belirtildi.

RUM MECLİSİ KASİNİS’İ GERİ GETİRİYOR

PARTİLERDEN KASİNİS’İN YETKİLERİNİN ALINMASI KONUSUNDA ANTONİADU’YA ELEŞTİRİ

Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu’nun, kendi bakanlığına bağlı Enerji Dairesi'nin Müdürü Solon Kasinis’in elinden alınan yetkileri, Kasinis'in geri alması konusunun Rum Meclisi’ne taşındığı belirtildi. Fileleftheros gazetesi, milletvekilleri Dimitris Şilluris(EVRO.KO) ve Angelos Votsis’in (DİKO), Kasinis konusunun Meclis Denetleme ve Ticaret komitelerinde görüşülmesi için gerekli resmi girişimi yaptıklarını yazdı. DİSİ Başkan Vekili Averof Neofidu ise, hidrokarbon yataklarından faydalanılması ve araştırmalara ilişkin teknik konulara yönelik yasa tasarısı sunacağını, sözkonusu yasa tasarının; Enerji Dairesi’nin hidrokarbon yataklarıyla ilgili teknik konularda sorumluluk üstlenmesini öngördüğünü yazdı.

Gazete, söz konusu yasa tasarısının ilgili yasanın 19. maddesinin düzenlenmesiyle ilgili olduğunu da belirtti. Mevcut yasayla, çalışanlara yetkinin Ticaret Bakanı tarafından verildiğini yazan gazete, yasanın düzenlenmesiyle birlikte prosedürlere ilişkin yetkinin, çalışanları da yetkilendirecek olan Enerji Dairesi Müdürü’ne verileceğini belirtti. Habere göre Neofidu’nun önerisinin, Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis’e yönelik güvenlerini dün dile getiren DİKO ve Çevreciler gibi diğer partiler tarafından da desteklenmesi bekleniyor.

PARTİLERDEN ELEŞTİRİ Gazete, AKEL dışındaki diğer partilerin, Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis ve dört çalışanın, doğalgaz çıkarma ve araştırma süreçlerini denetleme yetkilerini geri alan Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu’ya eleştiri yönelttiğini belirtti. STEFANU Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Antoniadu’ya destek belirterek, Antoniadu’nun belirli konuları direkt olarak ele alacağını, Enerji Dairesi’nin ise kendi rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi. Stefanu, enerji konusundaki siyasetin bir kişiye dayalı olmadığını, politikaları şekillendirme ve ileriye götürmenin Enerji Dairesi’nin görevi olmadığını ifade etti. Stefanu, karmaşık bir konunun söz konusu olduğunu, bu nedenler iki bakandan oluşan bir komitenin var olduğunu, bunun da uzmanlardan görüş alarak hareket ettiğini belirtti.

KASİNİS VE ANTONİADU’NUN AÇIKLAMALARI Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, yetkilerin kendinden alınması konusunda dün çeşitli basın kuruluşlarına açıklamalarda bulundu. Alithia gazetesine göre Kasinis, karşı karıya kaldığı duruma ilişkin olarak “Hitler tipi ültimatom, darbe faaliyeti” gibi ifadeler kulandı. Kasinis, bir TV kanalına yaptığı açıklamada, Antoniadu’nun kararının arkasında Rum Yönetimi Başkanı’nın bulunduğunu söyledi. Antonoiadu’ya yönelik eleştirilerde de bulunan Kasinis, Antoniadu’nun; siyasi ve idari görevler arasındaki farkı anlaması gerektiğini belirtti. Kasinis, enerji konularında halkı bir ekonomistin bilgilendirmesinin utanç verici olduğunu belirtti.

ANTONİADU Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu ise, Kasinis’in Noble Energy şirketinin, 12. Parsel’de yaptığı arama sondajlarına ilişkin gizli bilgileri bir televizyon kanalında açıkladığını söyledi. Gazeteye göre Kasinis, iki ayrı yerde yaptığı açıklamada, içeriğinde sondaj programının (drilling programme) düzenlemesini isteyen Noble Energy’nin, kendisine ve Antoniadu’ya yönelik raporları ve mektuplar bulunduğunu belirtti. Kasinis, sondaj programının yeniden düzenlenmesinin; maliyeti 17 milyon Euro’ya kadar düşüreceğini kaydetti. Antoniadu ise, tüm bunlara bağlı olarak Kasinis adına ciddi bir disiplin suçu bulunduğunu, Kasinis’in çıkıp bakanlığın çalışma konusu olan çok ciddi konularda açıklamalar yaptığını ve kendisine verilen talimatları çiğnediğini söyledi.

Bu konuların medya önünde tartışılmaması gerektiğini söyleyen Antoniadu, “Kasinis’in, Noble Energy’nin secure website’ında bulunan bir gizli belgesini RIK’te yer alan bir programda ekranda gösterdiğini gördüğünü” belirtti. Simerini gazetesine göre Kasinis ise, kendisinin hiçbir zaman gizli belgelerin içeriği konusunda kamuoyu önünde açıklama yapmadığını, açıkladıklarının çeşitli konferanslarda sunduğu belgeler olduğunu söyledi. Kasinis, kendisinin aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Eğer beni beğenmiyorlarsa bana açıkça söylesinler” ifadesini kullandı. Habere ilişkin diğer gazete başlıkları şöyle yer aldı: Simerini: “Platform Savaş Alanı - Kasinis ve Praksula Bıçakları Çekti ve Birbirlerini Parçalıyorlar” Politis: “Doğalgazla Ateş Çıkarıyorlar”.