Kasap oyunuyla Guiness rekorlar kitabına girmeye aday oldular

En büyük şeftali kebabı ve en büyük şarap bardağının ardından Rumlar, bu sefer de birlikte en çok “Hasapiko” (Kasap oyunu) oynayan insan rekorunu kırmaya çalışıyor.

En büyük şeftali kebabı ve en büyük şarap bardağının ardından Rumlar, bu sefer de birlikte en çok “Hasapiko” (Kasap oyunu) oynayan insan rekorunu kırmaya çalışıyor.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da dün akşam, bazı dans okulu ve dans gruplarının da işbirliğiyle, Limasol Belediyesi himayesinde kasap oyunu oynama etkinliği düzenlendiğini, 886 kişinin katıldığı etkinlikte 850 metrelik halay oluşturulduğunu ve bu uzunluktaki bir halay ve kişi sayısıyla, Guiness rekorlar kitabına girmeye aday olduklarını yazdı.

Haberde, 886 kişinin 11 Temmuz’da Mari’deki patlamada hayatını kaybeden 13 kişi anısına dans ettikleri belirtildi.