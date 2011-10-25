Karoyan: Kıbrıs jeopolitik ve jeostratejik değerde güçlü silahlara sahip olabilir

Rum Meclisi ve DİKO Başkanı Marios Karoyan, Güney Kıbrıs’ın, jeopolitik ve jeostratejik değerde daha güçlü ve daha etkili silahlara sahip olma olanakları bulunduğunu savundu.

Rum Meclisi ve DİKO Başkanı Marios Karoyan, Güney Kıbrıs’ın, jeopolitik ve jeostratejik değerde daha güçlü ve daha etkili silahlara sahip olma olanakları bulunduğunu savundu. Fileleftheros gazetesine göre; “Jeopolitik Değişiklikler ve Türkiye - Kıbrıs - İsrail Üçgeninde Kışkırtmalar” konulu etkinlikte konuşan Karoyan, Güney Kıbrıs’ın, AB’deki önemini ve bunun içerisindeki rolünü daha iyi değerlendirebileceğini ve yeni bir ilişkiler ve müttefikler örgüsü yaratabileceğini öne sürdü.

Doğu Akdeniz bölgesindeki bugünkü durumu analiz eden ve Türkiye’nin “arzuları ve planlamaları” üzerinde duran Karoyan; Ankara’nın, uluslararası rolünü yükseltmeyi istediğini, “geniş öneme sahip yeni bir hükümranlık politikası, yeni bir Osmanlı stratejisi yürüttüğünü” savundu. “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, 51 yıllık bağımsız yaşamı boyunca karşılaştığı en büyük fırsatla karşı karşıya olduğunu” öne süren Karoyan, “Bunun; Kıbrıs Cumhuriyeti’ne devlet varlığını ve egemenliğini güçlendirmesine yol açacak enerji zenginliklerini değerlendirmekten başka bir şey olmadığını” iddia etti.