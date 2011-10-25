Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Karoyan: Kıbrıs jeopolitik ve jeostratejik değerde güçlü silahlara sahip olabilir

Rum Meclisi ve DİKO Başkanı Marios Karoyan, Güney Kıbrıs’ın, jeopolitik ve jeostratejik değerde daha güçlü ve

Karoyan: Kıbrıs jeopolitik ve jeostratejik değerde güçlü silahlara sahip olabilir

Rum Meclisi ve DİKO Başkanı Marios Karoyan, Güney Kıbrıs’ın, jeopolitik ve jeostratejik değerde daha güçlü ve

25 Ekim 2011 Salı 10:24
Karoyan: Kıbrıs jeopolitik ve jeostratejik değerde güçlü silahlara sahip olabilir
banner238

Rum Meclisi ve DİKO Başkanı Marios Karoyan, Güney Kıbrıs’ın, jeopolitik ve jeostratejik değerde daha güçlü ve daha etkili silahlara sahip olma olanakları bulunduğunu savundu.

Rum Meclisi ve DİKO Başkanı Marios Karoyan, Güney Kıbrıs’ın, jeopolitik ve jeostratejik değerde daha güçlü ve daha etkili silahlara sahip olma olanakları bulunduğunu savundu. Fileleftheros gazetesine göre; “Jeopolitik Değişiklikler ve Türkiye - Kıbrıs - İsrail Üçgeninde Kışkırtmalar” konulu etkinlikte konuşan Karoyan, Güney Kıbrıs’ın, AB’deki önemini ve bunun içerisindeki rolünü daha iyi değerlendirebileceğini ve yeni bir ilişkiler ve müttefikler örgüsü yaratabileceğini öne sürdü.

Doğu Akdeniz bölgesindeki bugünkü durumu analiz eden ve Türkiye’nin “arzuları ve planlamaları” üzerinde duran Karoyan; Ankara’nın, uluslararası rolünü yükseltmeyi istediğini, “geniş öneme sahip yeni bir hükümranlık politikası, yeni bir Osmanlı stratejisi yürüttüğünü” savundu. “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, 51 yıllık bağımsız yaşamı boyunca karşılaştığı en büyük fırsatla karşı karşıya olduğunu” öne süren Karoyan, “Bunun; Kıbrıs Cumhuriyeti’ne devlet varlığını ve egemenliğini güçlendirmesine yol açacak enerji zenginliklerini değerlendirmekten başka bir şey olmadığını” iddia etti.

Son Güncelleme: 25.10.2011 10:24
Anahtar Kelimeler:
KıbrısDİKOMariosKorayanJeopolitik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim