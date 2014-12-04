Karnı Parçalandı Yine Ölmedi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balıkçılar tarafından yakalanan...









Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balıkçılar tarafından yakalanan balon balığı, karnının yarılıp denize atılmasına rağmen ölmeden yüzerek uzaklaşması balıkçıları hayretler içinde bıraktı.



Sıcak denizlerin zehirli balığı olarak bilinen balon balığı, son yıllarda Akdeniz'de de çoğalarak balıkçıların korkulu rüyası oldu.

Marmaris'te balıkçılar hafta sonu Yalancı Boğaz Mevkii'nde balık avlamaya gitti. Oltaları balon balığı tarafından kesilen balıkçılar avlanamadı. Balığın oltaları nasıl yediğini merak eden balıkçılar tuttukları 2 adet canlı balon balığının karnını yarıp içindeki oltaları tek tek çıkardılar, balığı da karnı parçalanmış halde denize attılar. Balon balığının o halde ölmeyip denizde yüzdüğünü gören balıkçılar hayretler içinde kaldı. Marmarisli balıkçılar o anları kameraya çekip sosyal paylaşım sitesinde yayınladı.





DENİZDE HİÇ BİR CANLI YEMİYOR



Avlanma yasağının bitmesiyle denizlere açılan balıkçıların da korkulu rüyası haline gelen balon balığı, son zamanlarda özellikle Ege ve Akdeniz'de sıkça rastlanılan bir balık türü haline geldi. Avlanma esnasında denize salınan misinaları dişleyen, av yapmaya neredeyse izin vermeyen balık, tutulup su yüzeyine çıktıktan sonra kendini balon gibi şişiriyor.



Lezzetli eti olmamasına karşın iyi temizlenmediğinde ciddi zehirlenme vakıalarına yol açan balon balığı tehlike saçıyor. Vücudundaki aşırı toksik madde nedeniyle balon balığı, başta felç olmak üzere ölümlere yol açılabiliyor. Hem amatör hem de profesyonel balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balıkları, Akdeniz'de yaşayan deniz canlılarını da tehdit ediyor.







Son Güncelleme: 04.12.2014 00:10