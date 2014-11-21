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Kardashian Oyunu Rekor Kırmaya Devam Ediyor

34 yaşında ki Amerikalı magazin yıldızı olan Kim Kardashian bu sıralar gündemden düşmüyor. Son olarak dergi için çektirdiği fotoğraflarla olay yaratan Kardashian’ın oyunu da rekor kırıyor.

Kardashian Oyunu Rekor Kırmaya Devam Ediyor

34 yaşında ki Amerikalı magazin yıldızı olan Kim Kardashian bu sıralar gündemden düşmüyor. Son olarak dergi için çektirdiği fotoğraflarla olay yaratan Kardashian’ın oyunu da rekor kırıyor.

21 Kasım 2014 Cuma 13:30
Kardashian Oyunu Rekor Kırmaya Devam Ediyor
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Kardashian Oyunu Rekor Kırmaya Devam Ediyor
34 yaşında ki Amerikalı magazin yıldızı olan Kim Kardashian bu sıralar gündemden düşmüyor. Son olarak dergi için çektirdiği fotoğraflarla olay yaratan Kardashian’ın oyunu da rekor kırıyor.

Kim Kardashian o kareyi yeniden canlandırdı
Kim Kardashian olay pozu uygulamalı gösterdi


Sadece iOS platformu için çıkan oyun Glu Mobile tarafından geliştirildi.Oyun şu zamana kadar iOS platformunun en çok gelir elde eden uygulaması olma unvanını aldı. Kim Kardashian:Hollywood kısa bir süre içerisinde topla 64.8 milyon dolar kazandı. Glu Mobile,Kardashian sayesinde böyle bir başarıya imza attı. Üstelik geçen sene ki gelirleri 21.7 milyon dolar civarlarında seyrederken böylesine büyük bir artış oldukça iyi olmalı. Üstelik Glu Mobile’ın içerisinde bulunduğumuz senenin sonunda 150 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 21.11.2014 13:32
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Kardashian Oyunu Rekor Kırmaya Devam Ediyor
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