Kanser Hastası Ünlü Sanatçı İlk Kez Görüntülendi







Kanserle mücadele eden ve kemoterapi tedavisi gören Kayahan, eşi İpek Açar’a sürpriz yaptı.

Sanatçı, eşine uzun zamandır istediği otomobili satın aldı. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Açar, Kayahan’la birlikte yeni otomobilinin yanında verdikleri pozu Instagram’daki sayfasında paylaştı. “Eşimin sürprizi beni çok mutlu etti” diyen Açar, sanatçının sağlık durumu hakkında da şunları söyledi: “Tedavisi sürüyor, çok şükür bir yaramazlık yok. Her şey iyi gidiyor.” Daha önce iki kez kanseri yenmeyi başaran, ancak bu hastalığa yeniden yakalanan Kayahan, en son geçtiğimiz şubat ayında Maslak’taki bir hastaneden çıkarken, yüzünde maskeyle görüntülenmişti.