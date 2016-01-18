Kalp Atışına Göre Sevgili Bul!



Arkadaşlık uygulaması Once, yeni eklenen özelliğiyle artık kalp atışlarına göre eşleştirme yapabiliyor

Bu sayede en gerçekçi tahminlere ulaşarak ilişkide doğruluk olasılığını artırıyor. Uygulamanın "Heartbeat" isimli yeni özelliği, kalp atışlarını Fitbit (Charge HR ile Surge) ile bileğe takılan fitness bandına benzer bir sensör üzerinden ölçüyor. Once, kalbin yalan söylemeyeceğine dayanarak sadece fotoğrafı gösterilerek kalbinizi daha hızlı attıran kişilere göre önerilerini geliştiriyor.



17 Ocak 2016 Birbirlerinin fotoğrafına bakan çiftlerden kalp atış hızına göre uygun olan çiftleri belirleyen uygulama daha gerçekçi sonuçlar için günde sadece bir eşleştirme gerçekleştiriyor ve böylece çok daha doğru ilişki tahminleri yapılabiliyor.

Son Güncelleme: 18.01.2016 22:51