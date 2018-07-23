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Kahveyi koklamak bile zihin açıyor

ABD’deki Temple Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre kahvenin kendisi içmenin yanı sıra sadece koklamak bile zihin açarak iş performansını yükseltiyor.

Kahveyi koklamak bile zihin açıyor

ABD’deki Temple Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre kahvenin kendisi içmenin yanı sıra sadece koklamak bile zihin açarak iş performansını yükseltiyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
Kahveyi koklamak bile zihin açıyor

ABD’deki Temple Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre kahvenin kendisi içmenin yanı sıra sadece koklamak bile zihin açarak iş performansını yükseltiyor. Düzenli kahve tüketiminin kalbi koruduğu, karaciğer yetmezliğini önlediği, kanser ve yaşa bağlı hafıza problemlerine iyi geldiği biliniyordu ancak kahvenin zihin açıcı özelliğinin sadece kokusuyla bile kendini gösterdiği ortaya kondu. Araştırmacılar,İngilizce ve matematik yeteneklerini ölçen bilgisayar tabanlı bir sınav olan GMAT sınavına girmeden önce kahve kokulu bir odaya giren 100 katılımcının sınav boyunca diğerlerine oranla daha iyi performans sergilediklerini gördü. Araştırmanın yürütücüsü Adriana Madzharov, “Kahve kokusunu alan katılımcıların beyinleri doğrudan kahveden etkilenerek iyi performans göstermedi ancak onlar kahve kokusunu aldıklarında zihinlerinin daha açık olacağını düşündü, bu da onlara yardımcı oldu.” dedi. Yani kahvenin sadece kokusunun bile performans artırıcı özelliği, insanların kahveyle olan geçmiş deneyimlerine bağlandı. 

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