Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Eylül 2017 Perşembe 12:15

Kahve İçmenin Vücudumuza Etkileri

Kahve İçmenin Vücudumuza Etkileri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Kahvenin zayıflama üzerine etkilerine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, kahvenin bu etkiyi içerdiği kafein, niasin, mikroelementler ve anti-oksidanlara borçlu olduğunu belirtiyor.

Metabolizmayı hafif de olsa hızlandırıyor, kişinin istirahatte harcadığı enerjiyi arttırıyor. Özellikle beyne olan kan dolaşımını arttırıyor, kişiyi daha dinç hissettiriyor, dikkatin daha da yoğunlaşmasını sağlıyor.

Kahve sütle birlikte içildiği zaman, vücuda dengeli protein, karbonhidrat ve yağla birlikte girince kişiyi daha uzun süre yok tutuyor.

Insülin direncini kırıcı etkisi nedeni ile kişinin tatlı ihtiyacını azaltıyor. Özellikle canı sık tatlı isteyenler, tatlı yerine kahve içerlerse bu ihtiyacın kaybolduğunu göreceklerdir.

Yapılan birçok araştırmada şeker hastalığını önleyici olabileceği bildiriliyor. Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı düzenli tüketimde koruyucu etkisi olabileceği konusunda da araştırmalar var. Yaşlılarda hafızayı güçlendiriyor.

Sık migren atağı geçirenlerde beyin damarlarında kasılma yaptığı için migren atağını önleyebiliyor. Ancak çok sık kahve içenlerde kahveyi ani bırakırlarsa migren ataklarının sıklığı artabiliyor.

Kahvenin, bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıklara karşı koruyucu etkisi var. Ancak kahve yüksek miktarda tüketilirse zararlı etkileri de olabiliyor. Dr. Kaya istenmeyen o etkileri de şöyle sıralıyor:

Kalpte ritim problemi olanlarda çarpıntıyı tetikleyebiliyor. Kontrolsüz tansiyonu olanlarda kan basıncını arttırabiliyor.

Günde 5 fincan ve üzeri kullanımında kemik erimesine neden oluyor. Günde 3 fincan ve üzeri kahve tüketimi doğurganlığı negatif yönde etkileyebiliyor.

Kahve vücuttan su atımını arttırarak idrar ihtiyacını arttırıyor. Kalp ve böbrek hastalarında elektrolit dengesizliği yapabiliyor.Hazır kahvelerde kullanılan krema, şurup, şeker miktarına göre de kalorisi çok artabiliyor.

Kremalı-aromalı-şuruplu büyük boy kahve içtiğinizde kocaman bir hamburger yemiş kadar kalori vücudunuza giriyor ve sizi şişmanlatıyor. Akşamları kahve tüketimi uykusuzluğa neden olabiliyor, aşırı kahve tüketimi sinirlilik ve tahammülsüzlük yapıyor.

Ne zaman yararlı olur?
Dr. Kaya, hem tok tutsun, hem metabolizmanızı çalıştırsın hem de dikkatinizi arttırsın istiyorsanız; kahveyi şekersiz, kremasız, şurupsuz, günlük sütle ya da sade olarak tüketmenizi tavsiye ediyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FBI Açıkladı ! İşte ''En Tehlikeli'' Burçlar FBI Açıkladı ! İşte ''En Tehlikeli''...
30 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
29 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
28 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
27 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Böyle Giyinenlere Kötü Haber! Böyle Giyinenlere Kötü Haber!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FBI Açıkladı ! İşte ''En Tehlikeli''...
Hangi burç en kötü? FBI seri katillerin ve psikopat eğilimli suçluların doğum tarihlerini yayınladı....

Haberi Oku