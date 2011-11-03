John Tomich: doğal gaz konusunda iyimserim...

NOBLE ENERGY’NİN KIBRIS MÜDÜRÜ JOHN TOMİCH: “DOĞAL GAZ KONUSUNDA, KIBRIS’TA DA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY BULACAĞIMIZ KONUSUNDA İYİMSERİM...”

Noble Energy şirketinin, Rum tarafının ileri sürdüğü münhasır ekonomik bölgesi içerisinde bulunmakta olan 12. parselde gerçekleştirmekte olduğu sondaj çalışmalarının gizlilik içerisinde devam etmekte olduğu, bununla birlikte şirketin araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak iyimserlik ifade ettiği belirtildi.

Noble Energy şirketinin, Rum tarafının ileri sürdüğü münhasır ekonomik bölgesi içerisinde bulunmakta olan 12. parselde gerçekleştirmekte olduğu sondaj çalışmalarının gizlilik içerisinde devam etmekte olduğu, bununla birlikte şirketin araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak iyimserlik ifade ettiği belirtildi. Rum gazetelerinden Politis, “12. Parseldeki Sondajlar Gizlilik ve İyimserlikle Devam Etmekte... Büyük Doğal Yataklarına Dair Tahminler - Afrodit İsrail Parselleriyle Nasıl Mukayese Ediliyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, Noble Energy şirketinin Kıbrıs’taki Müdürü John Tomich’in geçtiğimiz gün “Kıbrıs Üniversitesinde” katıldığı konferansta söylediklerine yer verdi.

Habere göre Tomich konuşmasının başında, araştırma sondajlarının hangi aşamada olduğuyla ilgili herhangi bir şeye atıfta bulunmasının söz konusu olmadığını, çünkü şirketin çalışmalarını kamuoyundan uzakta gerçekleştirilmesi şeklinde bir prensibe sahip olduğunu belirtti. 12. parselde büyük miktarda doğal gaz bulunacağına dair iyimser olduğunu söyleyen Tomich, “12. parselin İsrail’in Leviathan parseliyle aynı şeye ve/veya bundan daha fazlasına sahip olmak zorunda olduğuna inanmalarının abartılı bir şey olduğunu, ancak Kıbrıs’ta da çok önemli bir şey bulacakları hususunda oldukça iyimser olduklarını” söyledi.

Konuşmasında İsrail’in Mari-B, Tamar ve Leviathan parsellerine de atıfta bulunan Tomich, içerisinde doğal gaz yatakları bulunan ilk parselin Mari-B olduğunu ve bunun içerisinde 1 trilyon kübik feet doğal gaz bulunmakta olduğunu ifade etti. Tamar’ın bundan sekiz misli daha fazla doğal gaza sahip olduğunu dile getiren Tomich, Tamar parselinde beş noktada sondaj yapılmakta olduğunu; suyun derinliğinin ise Afrodit parselindekiyle aynı; bir diğer değişle bin 700 metre olduğunu ifade etti. Afrodit parseline yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunmakta olan İsrail Leviathan parselinin ise Tamar’ın iki katı büyüklüğünde olduğunu ifade eden Tomich, bir diğer ifadeyle, bunun ise 16 ve daha fazla trilyon kübik feet doğal gaza sahip olduğunu kaydetti.

SIVILAŞTIRMA TESİSİ Konuşmasında, doğal gazı Afrodit parselinden (12. parsel) kıyıya taşıyacak olan bir boru hattının inşasının, mekanik açıdan zor bir iş olduğunu dile getiren Tomich, bu tarz bir boru hattının inşasının kolay olmayacağını aynı zamanda pahalı olacağını söyledi. Kıbrıs’ta olası doğal gaz yataklarından istifade edilmesiyle ilgili en kolay ve etkili yolun, sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi inşa edilmesi olduğunu ifade eden Tomich, bu tarz bir tesisin inşa edilmesinin pahalı olabileceğini ve zaman alabileceğini fakat bunun doğal gazın tüm dünyaya en iyi fiyata nakledilmesine ve satılmasına imkân tanıyacağını kaydetti. Tomich, Vasiliko’daki bölgenin; Güney Kıbrıs’ta böyle bir tesisin inşa edilebileceği tek yer olduğuna da işaret etti.

“KIBRIS’IN ELDE EDECEĞİ KAZANÇ” Konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın olası doğal yataklarından istifade edilmesinden elde edeceği kazançlara da değinen Tomich, bundan elde edilecek gelirlerin 10 yıllar boyunca devam edeceğine; bununla birlikte sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi kurulmasının “Kıbrıs’ın tarihinde yapılan en büyük iç yatırım olacağına” dikkati çekti. Bu tarz bir tesisin, yılda 5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi yapacağını hesapladıklarını, aynı zamanda tesisin yaklaşık olarak 10 milyar dolara mal olacağını kaydeden Tomich, bu tarz bir tesisin inşası için 3-4 yıla ihtiyaç duyulduğunu ekledi. Haravgi gazetesi habere “Noble, Afrodit’teki Büyük Yataklarla İlgili Olarak Çok İyimser” başlığıyla yer verirken, Alithia ise haberde “Noble’nin Kıbrıs’la İlgili Hayali” başlığını kullandı.