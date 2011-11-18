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Jinekoloğa müebbet

Stelios Stilianu isimli Rum jinekolog, anestezi etkisi altındaki hastalarına tecavüz, taciz...

Jinekoloğa müebbet

Stelios Stilianu isimli Rum jinekolog, anestezi etkisi altındaki hastalarına tecavüz, taciz...

18 Kasım 2011 Cuma 14:35
Jinekoloğa müebbet
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Stelios Stilianu isimli Rum jinekolog, anestezi etkisi altındaki hastalarına tecavüz, taciz; yetişkin ve yetişkin olmayan kadınlara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Stelios Stilianu isimli Rum jinekolog, anestezi etkisi altındaki hastalarına tecavüz, taciz; yetişkin ve yetişkin olmayan kadınlara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Politis “Müebbet Ceza Bile Alabilir” başlıklı haberinde 56 yaşındaki jinekolog Stilianu’nun; geçen ekim ayında, operasyon geçiren bir hastası tarafından; anestezinin etkisinden kurtulmak üzereyken cinsel tacizde bulunurken fark edilmesi üzerine tutuklandığını yazdı.

Habere göre 2009’dan geçen ekim ayına kadar işlediği cürümler nedeniyle dün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan jinekolog aleyhine toplam

 210 suçlama yapıldı, iddianamenin okunması 45 dakika sürdü. 81 hastası da kendisine karşı şahit gösterilen jinekoloğun en az 5-20 yıl ve hatta müebbet hapis cezası bile alabileceği belirtiliyor. Fileleftheros “Kıbrıslılar Antibiyotiği Kepçeyle Alıyor” başlıklı haberinde fazla miktarda ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle son birkaç yıldır, antibiyotiğe dirençli mikroplar geliştiği, henüz bunlarla başa çıkma yolu da bulunamadığını yazdı.

Gazete bilinçsiz ve fazla miktarda antibiyotik kullanımında Güney Kıbrıs’ın AB ülkeleri arasında ikinci sırada bulunduğunu kaydetti. Aynı gazete “Yüzde 52’nin Sorunu Ereksiyon Zorluğu” başlıklı haberinde 25-40 yaş aralığındaki erkeklerin büyük bölümünün, 40-70 yaş aralığındaki erkeklerin de yüzde 52’sinin ereksiyon sorunu yaşadığını bildirdi.

Gazete Lefkoşa’nın Rum kesiminde faaliyet gösteren “Cinsel Sağlık Merkezi” doktorları tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, bu sorunu yaşayanların büyük bölümünün doktor yardımı almaktan utandığı ve bu nedenle (Çin malı) sahte ilaç kullanımının çok yaygın olduğu kaydetti.

Son Güncelleme: 18.11.2011 14:35
Anahtar Kelimeler:
DoktorTacizJinekologTecavüzKadın DoğumAnesteziMüebbet
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