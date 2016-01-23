İşte Kamer Genç'in VASİYETİ

Pankreas kanseri nedeniyle İstanbul Gayrettepe’deki Florance Nightingale Hastanesi’nde tedavi gören Genç, dün akşam 17.10 sıralarında yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün öğle saatlerinde Genç’i hastanede ziyaret ederek, “Allah şifalar versin, sağlık versin demenin ötesinde bir şey söylemek çok zor” demişti.

Hastalığı nedeniyle, 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyen Genç, tedavi için ABD’ye gitmişti. 28 Ekim 2015 tarihinde Pankreas kanseri teşhisiyle bir süre ABD’de tedavi gören Genç, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla New York’tan Türkiye’ye getirilmişti. Siyasi yaşamı boyunca renkli simalardan biri olan Genç, siyasi tartışmalarıyla hafızalarda yer edinmişti.

4 DÖNEM VEKİL SEÇİLDİ

23 Şubat 1940’ta Tunceli Nazimiye’de doğan Genç, 1960’da Ankara’da Maliye Okulu’na yatılı olarak girdi. 1966’da Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Yüksek lisansını Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü’nde tamamladı.

1966 yılında girdiği Danıştay sınavını kazanan tek isim oldu. Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı görevlerinde bulundu. 1983-1987’de mali müşavirlik yapan Genç, 4 dönem peş peşe milletvekili seçildi.

14 Aralık 1987 tarihinde 18.dönem SHP Tunceli milletvekili seçilen Kamer Genç, ardınan 6 Kasım 1991 tarihinde 19. Dönem SHP Tunceli milletvekili, 8 Ocak 1996 tarihinde 20. Dönem DYP Tunceli milletvekili, 18 Nisan 1999 tarihinde 21. Dönem DYP Tunceli milletvekili seçildi.

23. ve 24. dönem CHP Tunceli milletvekilliği yapan Genç, 1993’ten 1995’e kadar, 1996’dan 1999’a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı.

İyi düzeyde Fransızca bilen Genç, 1967 yılında Sevim Genç ile evlenmiş, Seçkin ve Seçil adında iki çocuğu bulunuyordu.

VASİYETİ TUNCELİ’DE SONSUZLUĞA UĞURLANMAK

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP eski Tunceli Milletvekili 76 yaşındaki Kamer Genç'in vasiyeti üzerine memleketi Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Ramazan Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Genç'in son anlarında yanında ailesi ve yakın arkadaşlarının bulunduğu belirtildi. Genç'in son anlarında yakınları ile sürekli Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür ilçelerindeki akrabalarından bahsettiği öğrenildi.

TÜRK BAYRAĞI İSTEĞİ



Tuncelilerden kente sahip çıkmalarını istediği belirtilen Genç'in daha önce Tunceli'de defnedilmesi vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı. Genç, yakınlarına, "Ben iyileşmezsem ve ölüme yenik düşersem beni kesinlikle memleketim Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Ramazan Köyü'nde gömün. Beni Tunceli'ye tabutuma sarılı Türk bayrağı ile götürün" dediği öğrenildi.

Kamer Genç'in yakınları ile CHP genel merkezi yetkilileri cenaze programı yaptıkları ve Ankara'da yapılacak törenlerin ardından Tunceli'ye getirileceği belirtildi.

PAZAR GÜNÜ KARTAL CEMEVİ'NDE TÖREN

76 yaşındayken hayatını kaybeden Kamer Genç için pazar günü saat 14.00'te Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Genç'in cenazesi Pazartesi günü ise Tunceli Cemevi'nde saat 10.00'da, Nazimiye Cemevi'nde de saat 12.00'de yapılacak törenlerin ardından, vasiyeti üzerine Ramazan Köyü'nde toprağa verilecek.

BAHÇELİ'DEN KAMER GENÇ'İN EŞİNE TAZİYE MESAJI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kamer Genç'in eşine taziye mesajı gönderdi.

Bahçeli, baş sağlığı mesajında Kamer Genç'e Allah'tan rahmet dileyerek "Değerli Siyaset Adamı Eski Tunceli Milletvekili Saygıdeğer Eşiniz Kamer Genç Bey'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Türk Siyasi hayatına büyük katkıları olan Merhum Kamer Genç Bey'e Yüce Allah'tan rahmet; başta şahsınız olmak üzere, tüm yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BİR VEDANIN YAŞANDIĞINI HİSSETMİŞTİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Kendisini bugün tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret ettiğimde, bir son buluşmanın, bir vedanın yaşandığını hissetmiştim. Ancak Cemal Süreya'nın 'Her ölüm erken ölümdür' dizesinin anımsattığı duyguyla anmak isterim ki ölümü kendisine yakıştırmak istememiştim" dedi.

"KAMER GENÇ'İ DOĞDUĞU TOPRAKLARA, TUNCELİ'YE DEFNEDECEĞİZ"

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Kamer Genç için taziye mesajı yayımlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Genç'i tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret ettiğinde hissettiklerini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun baş sağlığı mesajı şöyle:

"Türkiye siyasetinin, demokrasi mücadelesiyle özdeş ismi Sayın Kamer Genç'i kaybettik. 1940 yılında Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde doğan Kamer Genç, son nefesini verdiği bugüne kadar Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine bağlı bir Cumhuriyet çocuğu olarak yaşadı.

İnşaat işçiliğiyle başlayan yaşam mücadelesini, Vergi Denetmenliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Serbest Müşavirlik yaparak sürdürdü. 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında üyesi olduğu Danışma Meclisi'nde parlamenter demokrasinin ve insan haklarının yılmaz savunucusu oldu. Danışma Meclisi'nden istifa ettiği 1983 yılına kadar inandığı ilkelerden vazgeçmeksizin görev yaptı. TBMM'de görev aldığı 6 yasama döneminde de hakkın, adaletin, eşitliğin ve siyasi ahlakın öncüsü oldu. Tunceli'nin 'Kamer Ağabeyi' Kamer Genç, benim için her zaman 'Kamer Bey' diye hitap etmekten onur duyduğum örnek bir isimdi. Kendisini bugün tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret ettiğimde, bir son buluşmanın, bir vedanın yaşandığını hissetmiştim. Ancak Cemal Süreya'nın 'Her ölüm erken ölümdür' dizesinin anımsattığı duyguyla anmak isterim ki ölümü kendisine yakıştırmak istememiştim. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin eşsiz üyelerinden biri olan Sayın Kamer Genç'i doğduğu topraklara, Tunceli'ye defnedeceğiz. O'nun yokluğunun yaratacağı eksikliği, kendisini yürekten bağlı hissettiği Cumhuriyetimizi daha da yücelterek gidereceğiz. Bu duygularla Sayın Kamer Genç'e Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sevdiklerine, Tuncelililere ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına başsağlığı diliyorum"

KAMER GENÇ KİMDİR

Kamer Genç, 23 Şubat 1940'da Tunceli Nazimiye'de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hadice'dir.

Vergi Denetmenliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı; Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisini bitirdi. Yüksek lisansını Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı.



Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı görevlerinde bulundu. Serbest mali müşavir olarak çalıştı. İki kitabı yayınlandı.



Danışma Meclisi Tunceli Üyesi oldu. 1983'de Danışma Meclisi Üyeliğinden istifa etti. Danışma Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu.



18, 19, 20, 21 ve 23. Dönemde Tunceli Milletvekili seçildi. 20 ve 21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü.

İyi düzeyde Fransızca bilen Genç, evli ve 2 çocuk babasıydı.













1995 yılında Refah Partisi Karaman Millletvekili Zeki Ünal, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasına müdahale eden Başkanvekili Kamer Genç'e önündeki bardaktan su fırlatmıştı. Bu olay kamuoyunda günlerce konuşulmuştu.

EŞİ, KAMER GENÇ’İ BÖYLE ANLATMIŞTI

Kamer Genç’in eşi, emekli öğretmen Sevim Genç, 2011’de Hürriyet’e verdiği bir röportajda ünlü siyasetçiyi şöyle anlatmıştı:

“Siyasi hayatımız 1981’de Danışma Meclisi üyeliğiyle başladı. Bir gün arabada gidiyoruz. Radyoda haberler var. ‘Mehmet Ali Ağca’nın idam dosyası oylamasında 149 kabule karşılık bir ret oyu çıktı’ denildi.

‘Hangi akılsız Ağca’nın idamına ret oyu verdi’ dedim. Eşim ‘Ben’ dedi. Eşim tüm idamlara karşıydı, Ağca’ya mahsus değildi bu tepkisi. Askeri dönemde de çok çıkışları oldu ve Danışma Meclisi üyeliğinden istifasını vererek ayrıldı. Bir albayla konuşurken eşimin askerlere çıkışından çok endişe ettiğimi söylemiştim. ‘Askerler cesur insanları sever, hiç merak etmeyin’ demişti. Çok da takdir görmüştü o dönem. Sonra milletvekili olarak girdi TBMM’ye.

Bir keresinde uçakta rahmetli Alparslan Türkeş ile ihtilaf olmuş aralarında. Bir sürü ölüm tehditleri aldık. Çok endişeye kapıldığım anlar oldu. Telefon geceyarısı da gelse hiçbir zaman kapatmadık. Hemşerilerimizi evde ağırladığımız da olmuştur.

Bir keresinde kadının biri Almanya’ya gidecek, hırkayla gelmiş, montumu giydirip göndermiştim. Ben de severim insanları, kimseyle kırgınlığımız olmadı, hep memnun ayrılmışlardır. Ama terör olayları nedeniyle ben Kamer’le birlikte hiç gidemedim Tunceli’ye. Kamer istemedi daha doğrusu. Orada PKK yüzünden ev yapmayı da düşünmedik.

Eşime ‘Siyasete girme ya da yeter bırak’ demedim hiç. İnsanlara faydalı olmayı seviyor. Ailede özveri daha çok kadınlara kalıyor. İki çocuk ve bütün evin sorumluluğunu yıllardır ben taşıdım, hâlâ da öyle. Gel ocağı yak desen yakamaz. Herhalde ben de fırsat vermedim ev işleriyle ilgilenmesine.

Tatillere de hep çocuklarımla gittim. Eşimle doğru dürüst tatil yapamadık. Hatta çocuklar küçükken ‘Anne, babam da olsa aile oluruz değil mi’ diyorlardı. Şimdi kız ABD’de, oğlan burada. Hâlâ evlenmediler. Eşimin milletvekilliği bize insanların saygısını, sevgisini kazandırdı. Milletvekili eşleri tanıtılırken ‘Kamer Genç’in eşi’ dendiğinde en fazla alkışı ben alırdım.”



















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