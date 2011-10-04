Rum basınının iddiası: "İsrail ve Türk F 16'ları havada kapışıyorlar"

İsrail’e ait iki adet F - 16 savaş uçağının, “dün öğleden hemen önce Lefkoşa FIR Hattı’nda uçmakta olan iki adet Türk F - 16 savaş uçağını kuşattığı ve Türk uçaklarını Türkiye’ye kadar uzaklaşmaya zorladıkları” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesinde; “İsrail Savaş Uçakları Türk Uçaklarını Kuşattı” başlığıyla yer alan haberde, söz konusu olayın, Beyrut FIR Hattı istikametinde; Karpaz Yarımadası’nın güney kıyıları ile Kavo Greko’nun yaklaşık 20 deniz mili mesafesinde gerçekleştiği öne sürüldü. Gazete, “Türkiye’ye doğru uzaklaşan Türk savaş uçaklarıyla birlikte, savaş uçaklarının koordine edilmesi amacıyla devamlı olarak Girne’nin kuzey bölgesinde uçmakta olan pervaneli iletişim uçağının da bölgeden ayrıldığını” savundu.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Türk uçaklarının; İsrail savaş uçakları tarafından kuşatılması ve Türk uçaklarının bölgeden ayrılmasının RMMO sistemleri tarafından kayda geçirildiğini yazan gazete, bunun öncesinde Türk uçaklarının çiftler halinde Türkiye’den Larnaka açıklarına doğru; Apostolos Andreas üzerinden uçtuklarını kaydetti. Gazete, buna paralel olarak, Tel Aviv’den Apostolos Andreas açıklarına kadar dün sürekli bir şekilde uçuşlar gerçekleştiren İsraillilerin; bölgede oldukça alçak irtifadan bir uçakla; dün sondajın yapılmakta olduğu platform bölgesini belirli aralıklarla denetlediklerini de ekledi.

Geçtiğimiz Pazar gününden bu yana, Türk araştırma gemisi Piri Reis’in bölgede yol aldığını da yazan gazete, Türk uçaklarının bölgedeki uçuşları göz önünde bulundurulduğunda; Piri Reis’in son 48 saatte izlediği rotanın, Lübnan’ın da krize dâhil edilmesi amacını gütmesi ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü. Dünden itibaren 12. Parsel’deki sondaj çalışmalarının yeniden başladığını kaydeden gazete, yataklara ulaşılmasını hedefleyen son aşama için; hafta sonunda platforma önemli miktarda matkap ve boru taşındığını ifade etti.

“NORVEÇ GEMİSİ TAHRİK EDİCİ BİR ŞEKİLDE YAKLAŞIYOR” Öte yandan gazete, son 15 gündür Antalya körfezi kıyılarında bulunmakta olan Norveç araştırma gemisi “Bergen Surveyor”un; Kıbrıs’ın batı kıyılarına “tahrik edici bir şekilde” yaklaşmakta olduğunu iddia etti. Gazete, bahse konu geminin, Kıbrıs - Yunanistan - Mısır bölgesi istikametinde olmak üzere; dün akşamdan bu yana Akama’nın 50 deniz mili batısında bulunmakta olduğunu öne sürdü.

“TÜRK DENİZALTILARI BÖLGEDE” Politis gazetesi ise; “Denizaltılar Üşüştü... İki Norveç Gemisinden Türkiye Hesabına Araştırma - Piri Reis Devam Ediyor” başlıklı haberinde, iki Norveç gemisinin Türkiye hesabına Kıbrıs’ın güneybatısında araştırmalar yapacağını, öte yandan bölgede iki Türk denizaltısının bulunduğunu iddia etti. Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, geçtiğimiz akşamdan bu yana bir Türk denizaltısının güneydoğu istikametinde, bir diğer deyişle 12. Parsel bölgesi yönünde olmak üzere; Baf’ın batısında hareket ettiğinin tespit edildiğini ileri sürdü. Gazete, başka bir Türk denizaltısının da; dün sabah saatlerinden itibaren Kıbrıs istikametinde yola çıktığını öne sürdü.

Öte yandan gazete, dün Akama’nın batısında “Burgen Surveyor” ve “Thor Beamer” isimli iki Norveç gemisinin görüldüğünü ve söz konusu gemilerin Ankara hesabına 15 Eylül’den 15 Kasım’a kadar; Meis’in güneyinden Akama ve Baf’ın batısına kadar sismik ve enerji araştırmaları yapacaklarını bildirdiklerini yazdı. Bu arada gazete, haberinin devamında, Piri Reis araştırma gemisinin dün sabah yine 8, 9 ve 12. parsellerde hareket ettiğini; öğle üzeri ise yakıt ikmali için Gazimağusa Limanı istikametine hareket ettiğini ekledi.

Gazete, devamla, Piri Reis gemisiyle ilgili olarak Türk basınında çıkan haberlere yer verdi. Simerini gazetesi ise; “Münhasır Ekonomik Bölgemize Demir Attı” başlıklı haberinde, Piri Reis gemisinin araştırmalarına devam edeceğiyle ilgili olarak Türk basınında yer alan haberlere yer verdi ve Piri Reis’in yeni araştırmalarının; Türkler tarafından “G noktası” olarak adlandırılan ve 8 ile 9’uncu parsellerle 12. Parsel’in bir kısmıyla özdeşleşen bölgelerde yapılmasının beklendiğini haber verdi.

FLURENCOS’UN AÇIKLAMASI Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Efthimios Flurencos ise dün Limasol’da yaptığı açıklamada, söz de “Kıbrıs Cumhuriyeti” hava sahasının Türkler tarafından ihlal edilmesinin artık günlük bir olay haline geldiğini iddia etti. Flurencos devamla, şu ana kadar denizde veya havada herhangi bir taciz olayının gerçekleşmediğini, aynı zamanda İsrail gemilerinin taciz edildiği veya Rus filosunun bölgeye gelmekte olduğuna dair herhangi bir malumat bulunmadığını belirtti.

Denizciliğin güvenli olduğunu, herhangi bir olay yaşanmadığını, aynı zamanda helikopterin platforma gidiş gelişlerinin herhangi bir şekilde engellenmediğini ifade eden bakan, çeşitli gemilerin ve Türk gemilerinin bölgede hareket halinde olduklarını, aynı zamanda Kuzey’den kalkan helikopterlerin devriye uçuşları yapıp geriye döndüklerini ekledi.

İleri sürülen Türk kışkırtmaları ve tatbikatları ile ilgili bir soruya karşılık da Flurencos, “Normal şartlarda, yapmış olacakları başvuru temelinde; Kıbrıs Cumhuriyeti’nden konuyla ilgili bir tebliğ yayımlamasını istemeleri gerekmektedir ki bunu da yapmıyorlar. Türkler, tatbikat amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti karasuları dışındaki bölgeleri bağlıyorlar ve bu şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahasını da ihlal etmiş oluyorlar” yanıtını verdi. Piri Reis gemisiyle ilgili haber Alithia gazetesinde; “Piri Reis: Pazartesinden İtibaren Yeni Araştırmalar”, Haravgi’de ise “Piri Reis’ten Yeni Araştırmalar” başlıklarıyla yer aldı.