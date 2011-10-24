İsrail helikopterleri Larnaka’da

İsrail Hava Kuvvetleri’nin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği tatbikat çerçevesinde dün 8 İsrail savaş helikopterinin, Larnaka Havaalanı’na iniş ve kalkış gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği tatbikat çerçevesinde dün 8 İsrail savaş helikopterinin, Larnaka Havaalanı’na iniş ve kalkış gerçekleştirdiği bildirildi. Fileletheros gazetesi haberinde; İsrail’in dün Doğu Akdeniz bölgesinde geniş çaplı bir hava tatbikatı gerçekleştirdiğini ve helikopterlerinin Larnaka Havaalanı’na birçok kez iniş ve kalkışta bulunduklarını yazdı.

Gazete, dün sabah 10 sularında başlayan ve öğleden sonra da devam eden tatbikat çerçevesinde helikopterlerin havaalanına tüm iniş ve kalkış prosedürlerini denediklerini, iki helikopterin ise tam yakıt ikmali yaptıklarını vurguladı.

Türk savaş uçaklarının da “Lefkoşa Hava Sahanlığı”nın sınırlarına kadar gelerek tatbikatı izleme çabasında bulunduklarını iddia eden gazete, İsrail Devlet Başkanı’nın Güney Kıbrıs ziyareti sebebiyle İsrail askeri güçlerinin başka tatbikatlar da gerçekleştirme olasılığından da söz etti.