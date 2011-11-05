İsrail-Güney Kıbrıs işbirliği

Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, dün ana muhalefet partisi DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Perez, Anastasiadis’le görüşmesinin ardından temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldı.

Rum basını, Anastasiadis’in görüşme sonrasında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, kendi siyasetlerinin; Güney Kıbrıs - İsrail ilişkilerinin daha sıkı ve mümkün olan en iyi şekilde geliştirilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, görüşmede İsrail - Türkiye ve “Kıbrıs” - Türkiye arasındaki ilişkilerdeki sorunların yanı sıra deniz altındaki zenginlik bulgularına ilişkin olarak İsrail ve Güney Kıbrıs’ın geleceğine yönelik perspektiflerin de ele alındığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı’nın davetlisi olarak gelecek Ocak ayında bu ülkeye gideceğini ve orada Cumhurbaşkanı Şimon Perez’le yeniden görüşme fırsatı bulacağını belirten Anastasiadis, İsrail ile ilişkilerin, tüm alanlarda mümkün olan en iyi şekilde geliştirilmesini istediklerini yineledi.

Hükümetin İsrail ile olan ilişkilerinden memnun olup olmadığı sorusuna Anastasiadis, “Geç de olsa doğru gidişata girdik” yanıtını verdi ve bu ilişkilerin geliştirilmesi ve sıkılaştırılması çabalarının kendi kendini yalanlar nitelikte olmamasını ümit ettiğini söyledi.

İsrail ile güçlü bir askeri işbirliğinin Güney Kıbrıs’ın yararına olup olamayacağı sorusuna ise Anastasiadis, herhangi bir ilişkinin o ülkenin kendi koşullarına uygun olarak yapılması gerektiğine dikkati çekerek, güçlü dostlardan gördükleri korumanın Güney Kıbrıs’ın yararına olduğunu belirtti.

Rum basını, Dimitris Hristofyas başkanlığındaki hükümetin, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’in ziyaretinden oldukça memnun kaldığını belirtti.

İki ülkenin doğalgaz alanındaki işbirliği çerçevesine ilişkin olarak Güney Kıbrıs - İsrail ortak komitesinin sürdürdüğü diyaloğu tamamlamasının ardından, “Lefkoşa - Tel Aviv” ilişkilerinde ikinci aşamanın ileriye götürüleceğini aktaran rum basını iki ülke ilişkilerinin artık enerji rezervlerinin yönetilmesi hakkındaki açık konulara yoğunlaştığını bunların; doğalgazın taşınmasına ilişkin boru hattı konusu, terminal yapılıp yapılmaması, İsrail Delek Şirketi’nin, ortaklıklar (özellikle Amerikan kökenliler) aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” parsellerine dahil olmayı arzulayacağı, ikinci tur izinler hakkında olduğunu belirtti.

Habere göre bu konular, Güney Kıbrıs - İsrail ortak komitesi tarafından ele alınacak ve tamamlanacak.