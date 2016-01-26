İnternetten Yasa Dışı 'Evlatlık'

İNTERNETTEN YASA DIŞI 'EVLATLIK'

Çocuk satışına aracılık eden internet siteleriyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. İnternet sitelerindeki ilanlar okuyanları şoke edecek cinsten.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuğunu 'evlatlık' vermek isteyen kişilerle 'çocuk evlat edinmek' isteyenleri bir araya getiren, çocuk satışına aracılık yapan yasa dışı internet siteleriyle ilgili yasal işlem başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bakanlık, 13 internet sitesinin yetkilileri ile bu mecradan çocuk satmak ve çocuk evlat almak isteyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.



Bakanlık ayrıca bu sitelere erişimin engellenmesini talep etti. Bu mecralardan bazıları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın kararıyla idari tedbir uygulanarak, bazıları da mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bazı siteler ise suç duyurusunun ardından içerikleri kendiliğinden kaldırdı.



'HAMİLEYİM, BEBEĞİMİ NÜFUSUNA ALACAK...'

Söz konusu sitelerde anne veya baba olduğunu iddia eden kişilerin yazdığı mesajlar ise kan dondurdu. Bir anne adayı henüz doğmamış bebeğini evlatlık vermek için şunları yazdı:



“22 haftalık hamileyim. Henüz bebeğimin cinsiyetini bilmiyorum. Bebeğimi direkt nüfusuna alacak, doğumu kendi yapmış gibi gösterecek ve gerçekten iyi bakabileceğine inandığım bir aileye vermek istiyorum. İlgilenenler buraya telefon numarasını ya da mail adresini bırakırsa dönüş yaparım...”



“Bahar” adlı bir kullanıcı ise, “Maddi durumum olmadığı için yeni dünyaya gelmiş çocuğumu evlatlık vermek istiyorum. Hiçbir beklentim yoktur, cinsiyeti kızdır” dedi.



‘BEBEĞİM 25 GÜNLÜK’

Siteye İzmir’den ulaşan bir başka kullanıcı ise henüz 25 günlük bebeği için ilan vererek, “25 günlük kız çocuğu, hiçbir sağlık sorunu yok. Evlatlık almak isteyen bana ulaşsın. Maddi yardım edecek kişiler arasın” mesajını paylaştı.















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