İngiliz üsleri’nde asker azaltımı başlıyor

İngiltere’nin tasarruf tedbirleri çerçevesinde dünyanın birçok yerindeki asker sayısını azaltma kararının uygulanmaya başlandığı, Kıbrıs’ta yer alan İngiliz Üsleri’ndeki asker sayısının da yarı yarıya azaltılacağı bildirildi.

İngiltere’nin tasarruf tedbirleri çerçevesinde dünyanın birçok yerindeki asker sayısını azaltma kararının uygulanmaya başlandığı, Kıbrıs’ta yer alan İngiliz Üsleri’ndeki asker sayısının da yarı yarıya azaltılacağı bildirildi.

Politis gazetesi, BBC’ye dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Üslerindeki askerlerin sayısının, 2012 yılının Temmuz ayında 620 askerden oluşan 2. Taburun ve 2013 yılının Temmuz ayında ise, yine 620 askerden oluşan başka bir taburun İngiltere’ye dönmesiyle yarı yarıya azalacağını yazdı.

Gazete, şu anda Kıbrıs’ta 2 bin 880 İngiliz asker ve subayının bulunduğunu vurguladı.