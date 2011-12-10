İliadis: herhangi bir gerginlik yok

Rum Savunma Bakanı Dimitris İliadis, Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde (MEB) son günlerde Türk gemileriyle ilgili herhangi bir gerginlik yaşanmadığını söyledi.

Rum Savunma Bakanı Dimitris İliadis, Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde (MEB) son günlerde Türk gemileriyle ilgili herhangi bir gerginlik yaşanmadığını söyledi. Haravgi gazetesinin haberine göre, İliadis, Türk gemileri ile uçaklarının yaptığı faaliyetlerin rahatsızlık veya gerginlik düzeyinde olmadığını kaydetti.

İliadis, bölgede ABD uçaklarının bulunduğunu, İtalya ile Girit’teki askeri üslere iniş ve kalkışlar gerçekleştirdiklerini ve günde 6-7 saat uçuş yaptıklarını ifade etti. Bölgede, İsrail gemileri ve uçakları tarafından, uluslararası hukuku ihlal etmeden ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nden gerekli izinleri almak kaydıyla birtakım faaliyetler yapıldığından da bahseden İliadis, Rus uçak gemisi ile ilgili olarak ise, Akdeniz’e yönelmekte olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi.

RMMO’NUN ESKİ VE KULLANILAMAZ HALDEKİ PATLAYICILARININ İMHASI İÇİN AGİT’TEN HEYET Gazete, bir diğer haberinde ise, İliadis’in, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) eski ve kullanılamaz haldeki patlayıcılarının imha sürecini hızlandırmak için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) bir heyetin, 19 Aralık’ta adaya geleceğini söylediğini yazdı. Habere göre İliadis, konuyla ilgili, dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda, büyük miktarda olduğunu belirttiği patlayıcıların Limasol’a bağlı “Asgata” bölgesinde dağlık bir alana sevk edildiğini ve buradaki atış alanında imha edilmeyi beklediğini belirtti.

İliadis, patlayıcıların miktarının fazla olması nedeniyle imha sürecinin 5-6 ay süreceğini ve imha edilmesi gereken yaklaşık 8,5 milyon “fişek” (?) bulunuyor olmasından dolayı, AGİT’ten bu konuda yardım talebinde bulunduklarını ifade etti. Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, RMMO’nun Bofor 40 mm tipi mermilerinin yarısının imha edildiğini haber verdi. Haberde, yaklaşık 223 bin mermiden 121 bininin imha edildiği kaydedilirken, RMMO’nun depolarında 11 milyon mermi bulunduğu ve bunlardan da son aylarda 3 milyonunun imha edildiği ifade edildi.