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İki Yüzlü Kedi Öldü

2 surat, 2 ağız ve 3 göze sahip olan kedi 15 yaşında hayatını kaybetti. Kedinin sahibi ölüm sebebinin kanser olduğunu açıkladı

İki Yüzlü Kedi Öldü

2 surat, 2 ağız ve 3 göze sahip olan kedi 15 yaşında hayatını kaybetti. Kedinin sahibi ölüm sebebinin kanser olduğunu açıkladı

06 Aralık 2014 Cumartesi 13:03
İki Yüzlü Kedi Öldü
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İki Yüzlü Kedi Öldü
2 surat, 2 ağız ve 3 göze sahip olan kedi 15 yaşında hayatını kaybetti. Kedinin sahibi ölüm sebebinin kanser olduğunu açıkladı


ABD'de iki suratla dünyaya gelen kedi, 15 yaşında hayatını kaybetti.
Aynı bedende 2 surat, 2 ağız ve 3 göze sahip olan 'Frank ve Louie' isimli kedi'nin sahibi Marty Stevens, basına yaptığı açıklamada ölüm sebebinin kanser olduğunu açıkladı.

İki suratla doğan kedilere 'Janus' adı veriliyor. Frank ve Louie, bu türün en uzun yaşayan örneğiydi. Frank ve Louie, bu ünvan yüzünden 2012 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. 

Son Güncelleme: 06.12.2014 13:05
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İki Yüzlü Kedi Öldü
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