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30 Ocak 2017 Pazartesi 18:05

İki İkiz Bebeğe Aynı Anda Hamile Kaldı!

İki İkiz Bebeğe Aynı Anda Hamile Kaldı!
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İki İkiz Bebeğe Aynı Anda Hamile Kaldı!
Carla ve Paul Crozier çifti çocuklarına bir kardeş verebilmek için tüm birikimlerini ve yıllarını harcadı.


İngiltere'de yaşayan Carla ve Paul Crozier çifti çocuklarına bir kardeş verebilmek için tüm birikimlerini ve yıllarını harcadı. 2 düşük yaşayan ve defalarca başarısız tüp bebek deneyimi yaşayan çift arkadaşlarından aldığı borç ile son kez şanslarını denemek istediler. Topladıkları 8 bin İngiliz Sterlini ile Kıbrıs'a gelerek tüp bebek tedavisi gören genç anne adayı Carla 70 milyonda bir görülen şekilde hamile kaldı. Crozier çifti, şimdi ikisi tek yumurta ikizi olmak üzere dördüz bebek bekliyor.


70 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR!
İkişer tek yumurta ikizi şeklinde dördüz hamilelik 70 milyonda bir görülen bir durum.

ARKADAŞLARINDAN BORÇ ALARAK TEDAVİ OLDU
Carla Crozier son olarak 2015 yılında 5 haftalık hamileyken bebeğini kaybetti. Son birikimlerini de kaybeden çift aile ve arkadaşlarından 5 bin 500 İngiliz Sterlini borç aldıktan sonra, tüp bebek tedavisinin daha ucuz olduğu Kıbrıs'a tedavi için gitti. Ancak bu deneme de bebeğin 8 haftalıkken anne karnında kalp atışlarının durmasıyl"a son buldu. Bu durumla yıkılan çift, tekrar arkadaşlarından borç alarak denemeye karar verdi. Bu son denemede ise çifti güzel bir sürpriz bekliyordu. Çiftin iki tek yumurta ikizi olmak üzere dördüz bebekleri olacağı söylendi.

"NASIL DOĞURACAĞIMI HİÇ BİLMİYORUM AMA..."
Şu anda 5 aylık hamile olan Carla Crozier, "Dördüz bebekleri nasıl doğuracağımı ya da nasıl bakabileceğimi hiç bilmiyorum ama şu anda bunları düşünmek istemiyorum. Tek isteğim bebeklerime sağlıklı bir şekilde kavuşmak" dedi.

 
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