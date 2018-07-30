banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96158
ALTIN
192.081
DOLAR
4.8896
STERLİN
6.4186
EURO
5.7285
1 yıl hapis yatacak
1 YIL HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
1 yıl hapis yatacak
Kapat

İğrençlikleri bir bir ortaya çıkıyor!

Genç kızlara kurulan kirli tezgah ortaya çıktı...

İğrençlikleri bir bir ortaya çıkıyor!

Genç kızlara kurulan kirli tezgah ortaya çıktı...

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:56
İğrençlikleri bir bir ortaya çıkıyor!

Adnan Oktar örgütünde ‘kız getirme imamı’ olan Bora Yıldız’ın, kandırmayı başaramadığı kızlar için Oktar’ı arayıp taktik aldığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, örgütün 'kız getirme imamı' Bora Yıldız'ın, genç kızların nasıl tuzağa düşürüleceği konusunda Oktar'dan talimat aldığını söyledi. Müşteki ifadesinde şunları anlattı:

''ADNAN OKTAR KIZLARIN NASIL KANDIRILACAĞI İLE İLGİLİ TALİMATLAR VERİR''

"Adnan Oktar sürekli olarak kızların nasıl kandırılacağı ile ilgili talimatlar verir. Mesela örgütün kız getirme imamı olan Bora Yıldız, bizim yanımıza gelip dahili telefondan Adnan Oktar'ı arayarak bir türlü ikna edemediği' bir kız ile ilgili akıl danışır. Adnan Oktar da bu kızın nasıl tavlanacağı ile ilgili talimatlar verir.

'REKLAMCI YILDIZI YAPACAĞIZ' TEZGÂHI

Örgüte kız getirme konusunda Bora Yıldız, Dolunay Tezin ile beraber hareket eder. İkisi AVM'lerde dolaşır, gördükleri güzel kızların yanına ilk olarak Dolunay Tezin gider ve kıza çok güzel olduğunu, kendilerinin de reklam şirketi olduğunu eğer istemesi halinde kendisini reklam şirketinin patronu ile tanıştırabileceğini söyler ve kızın cep telefonunu alır.

Dolunay Tezin kızla azışarak arkadaş olur ve güvenini kazanır. Daha sonra kızı Bora Yıldız'ın ofisine getirir ve Yıldız'ı reklam şirketinin patronu olarak tanıtır. Bora Yıldız burada kızla tanışır ve kısa sürede sevgili olur.

Daha sonra örgüte kız getirme konusunda beraber hareket ettiği örgüt üyeleri Ender Daban ve Kartal Göktan ile tanıştırır. Kız örgütte 50-60 kişiyle birlikte olur va örgütün kölesi haline gelir. Psikolojik ve fiziksel olarak çöküntüye uğrayan kız artık Adnan Oktar'a sunulmaya hazır hale getirilmiştir.

TV'DE BEĞENİP 'GETİRİN' DERDİ

Örgüte kız getirme konusunda Oktar'ın tam istediği tarz kızları getiren kişi Bora Yıldız'dır. Adnan Oktar televizyonda güzel sunucu ve spikerleri gördüğünde hemen "Bora bu kızı bana getirsin" derdi. Hatta bu şekilde Bora Yıldız birkaç sunucu ve spikerle sevgili de oldu."

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Temmuz günlük burç yorumunuz
30 Temmuz günlük burç yorumunuz
Amazon bugün Apple’ı geçebilir
Amazon bugün Apple’ı geçebilir
‘120 yaşına kadar yaşayabilirsiniz’
‘120 yaşına kadar yaşayabilirsiniz’
Kahveyi koklamak bile zihin açıyor
Kahveyi koklamak bile zihin açıyor
Seks robotları katile dönüşebilir
Seks robotları katile dönüşebilir
Kıbrıs’ta 44 yılda çok şeyler değişti: Artık Türk varlığı şart
Kıbrıs’ta 44 yılda çok şeyler değişti: Artık Türk varlığı şart
Atatürk Havalimanı’nda çıplak kadın krizi!
Atatürk Havalimanı’nda çıplak kadın krizi!
16 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
16 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Baba-çocuk ilişkisine dikkat!
Baba-çocuk ilişkisine dikkat!
Kayseri'de 3 ayaklı buzağı dünyaya geldi
Kayseri'de 3 ayaklı buzağı dünyaya geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim