Hristofyas'tan Gay Bakan İçin Yoğun Girişim

KKTC’de tutuklu bulunan eski Rum Ekonomi Bakanı Mihalis Sarris’in serbest bırakılması için Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ve Rum hükümetinin girişimlerde bulunduğu, konunun Hristofyas ile Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’yla yapılan görüşmede de gündeme geldiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Sarris’in serbest bırakılması için Hristofyas’ın yoğun girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Stefanu dün yaptığı açıklamada, Sarris’in tutuklanması konusunun Hristofyas-Eroğlu görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti, hükümetinin ise Sarris’in serbest bırakılması yönündeki girişimlerini BM aracılığıyla sürdürdüğünü söyledi.

Stefanu, girişimlerinin Sarris’in tutukluluğu süresince iyi muamele görmesi ve en kısa sürede serbest bırakılması yönünde olduğunu vurguladı.

Öte yandan BM Basın Sözcüsü Michel Bonnardeaux da konuya ilişkin açıklamasında, Sarris’in tutuklanması konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı ile sürekli istişare halinde bulunduklarını açıkladı.

BM’nin konu hakkında ne yaptığına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınan Bonnardeaux, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda bilgi sahibi olduğunu söylemekle yetindi.