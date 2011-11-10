Hristofyas’ın doğalgaz konusundaki açıklamaları

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, dün katıldığı bir dizi etkinlikte, doğalgaz konusunda açıklamalarda bulundu. Hristofyas’ın doğalgaz konusuna özel atıfta bulunduğunu yazan Fileleftheros, Hristofyas’ın, Rum tarafının sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 12. Parsel’de gerçekleştirilmekte olan araştırma sondajlarından ortaya çıkacak bulguların; Rum ekonomisi ve bunun gelişmesi için belirleyici önem teşkil edeceğini söylediğini kaydetti.

Rum İşçi Konfederasyonu (SEK)’in dün 27’ncisi gerçekleştirilen kurultayına, aynı zamanda Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE)’nin yıllık olağan genel kuruluna katılan Hristofyas, hidrokarbon yataklarının olası tespitinin, büyük ve uzun süreli bir ekonomik kalkınma perspektifi sunacağını ve bu perspektiften hem şimdiki hem de gelecek nesillerin faydalanacaklarını belirtti.

Habere göre Hristofyas, hidrokarbon yataklarının olası tespitinin, “Kıbrıs’a AB’nin enerji güvenliğine katkıda bulunma fırsatı sunarak; Kıbrıs’ı Avrupa’nın enerji haritasına dâhil edeceğini de” dile getirdi. Hidrokarbon yataklarının olası tespitinden ortaya çıkacak ekonomik kazançların yalnızca orta vadeli olmayacağını; bunun uzun vadeli de olacağını kaydeden Hristofyas, bu tarz bir gelişmenin, yapılacak olan yatırımlar konusundaki ilgiyi önemli ölçüde artıracağından dolayı; Rum ekonomisine doğrudan yararı olmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Haravgi ise; “Hidrokarbon Yatakları Bulunması Olasılığı Artık Net” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın hidrokarbon yatakları bulunması olasılığının netliğinden ilk kez söz ettiğini yazdı ve Hristofyas’ın bu olasılığın; memleket için ciddi refah ve kalkınma koşulları meydana getirmekte olduğunu dile getirdiğini aktardı.

DOĞALGAZ KONUSUNDA FRANSA VE İNGİLTERE’DEN GÜNEY KIBRIS’A DESTEK Simerini gazetesi ise “Fransız - İngiliz Desteği” başlıklı haberinde, Fransa Savunma Bakanı ile İngiltere Dışişleri Bakanı’nın, görüşmelerde bulundukları Rum muhataplarına; Fransa ve İngiltere’nin hem Kıbrıs sorununun çözüm sürecini hem de Rum tarafının sözde MEB’i içerisindeki haklarını desteklemeye devam etmekte olduklarını ifade ettiklerini yazdı. Fransa ve İngiltere’nin, geriye kalan ülkelere de Deniz Hukuku’na saygı duyma çağrısı yaptıklarını kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli ile Londra’ya bir araya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague’nin, bu görüşmenin ardından birtakım açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada, İngiltere’nin; Rum tarafının sözde MEB’i içerisindeki haklarını tam anlamıyla ve kati bir şekilde desteklemekte olduğunu söyleyen Hague, İngiltere’nin, konuyla ilişkisi olan diğer ülkeleri; gerçekleştirecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ölçülü ve mantıklı bir tavır takınmaları hususunda teşvik etmekte olduğunu dile getirdi. Gazeteye göre Hague, bu görüşün Commonwealth, aynı zamanda AB tarafından geçmişte birçok kez onaylandığını da kaydetti. İngiltere’nin bu görüşü herhangi bir çekince olmaksızın desteklemekte olduğunu dile getiren Hague, bunun tüm ülkeler tarafından iyi bir şekilde bilinmesi ve anlaşılması gerektiğine dikkati çekti.

Bu çeşit bir bölgenin (münhasır ekonomik bölge) kalkındırılması ve bunun sunduğu kaynakların değerlendirilmesi hakkını desteklediklerini vurgulayan Hague, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın “tüm Kıbrıslıların, gelecekte bundan ortaya çıkacak gelirleri paylaşmalarının güvence altına alınması için önlemler alınacağına” dair açıklamalarından memnuniyet duyduklarını da söyledi. Hague, bunun konuya doğru bir yaklaşım şekli olduğunu sözlerine ekledi.

Gazeteye göre, Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli ise açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanı Hague ile yaptığı görüşmeyi; gerek Kıbrıs sorunu ve müzakereler süreci, gerek Türkiye’nin AB katılım süreci ve Rum tarafının sözde MEB’i içerisindeki deniz altı zenginliklerinden istifade edilmesini ilgilendiren başka önemli konular açısından; oldukça verimli ve samimi olarak nitelendirdi. Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet ise, Rum Savunma Bakanı Dimitris İliadis ile Paris’te gerçekleştirdikleri görüşme çerçevesinde yaptığı açıklamada, ülkesi Fransa’nın, Kıbrıs sorununun; BM kararları ile Avrupa ve Uluslararası Hukuk zeminindeki çözümüne ilişkin tutumunu dile getirdi. Habere göre, Fransız bakana ülkesinin; Rum tarafının sözde MEB’iyle ilgili konuda ve Kıbrıs sorununda muhafaza etmekte olduğu prensipler ve verdiği destekten ötürü teşekkür eden İliadis, Fransız bakanı Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hususunda bilgilendirdi.

Rum tarafının sözde MEB’i içerisinde gerçekleştirilmekte olan doğalgaz araştırmalarına değinen İliadis, Rum tarafının sorumluluk sahibi ve uluslararası hukuka tam anlamıyla bağlı bir şekilde; egemenlik haklarını kullanmakta olduğunu iddia etti. Rum tarafının bölgede barış ve işbirliği istediğini savunan İliadis, Türkiye’yi Kıbrıs sorununda bir çözüme varılmasına esaslı bir şekilde katkıda bulunmaya çağırdı. Haberde, Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet’in ise, ülkesi Fransa’nın Kıbrıs sorununun; BM kararları ile Avrupa ve uluslararası hukuk zemininde çözülmesine dair tutumunu tekrarlayarak, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesi içerisindeki egemenlik haklarının tanınmasının aynı zamanda Uluslararası Deniz Hukuku’na saygı duyulması gerektiğinin önemini vurguladığı” kaydedildi.

PRAKSULA ANDONİADU Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andonaidu ise, Londra’da gerçekleştirilen “World Travel Market” turizm fuarına katılımı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Rum tarafının sözde MEB’i içerisinde gerçekleştirilmekte olan araştırma sondajlarına değindi ve Aralık ayında ilk sonuçların ortaya çıkmasının beklendiğini yineledi. Tespit edildikleri takdirde, bu yataklardan istifade edilmesinin; turizm maliyetinin büyük bir kısmını oluşturan enerji maliyetinin azalmasına bağlı olarak, turizme de faydası olacağını dile getiren Andoniadu, bu şekilde seyahat paketlerinin daha rekabet edilebilir olacağına dikkati çekti.

STEFANU Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ise, dün gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısında, doğalgaz konusunun ne derece ele alındığının kendisine sorulması üzerine, Ulusal Konsey’de yapılan şeyin “doğalgaz konusunun bölgedeki jeostratejik şartları etkileyen bir unsur olarak ortaya konulması olduğunu; ancak konunun detayları veya bizzat doğalgaz konusunu ele almadıklarını” belirtti.

Haravgi’nin haberine göre, son haftalarda sondaj konusunda bir durgunluk olduğuna dair bilgilerin geçerli olup olmadığının sorulması üzerine ise Stefanu, konuyla ilgili olarak her gün bir şeyler yazılıp çizilse de, kendilerinin normal şekilde ilerlemekte olduklarını söyledi. Bazı dönemlerde, birtakım küçük problemler yaşanmasının doğal olduğunu dile getiren Stefanu, bunun işin bir parçası olduğunu, ancak çabalarının devam etmekte olduğunu kaydetti. Sondaj makinesinin 2 bin 200 metreye ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine ise Stefanu, çabalarının devam etmekte olduğunu ve yeni bir şey olduğunda mutlaka bilgilendirmede bulunacaklarını kaydetti.

KASİNİS Öte yandan Alithia’nın haberine göre, Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, Fileleftheros’un dünkü haberine atıfta bulunarak “kendisinin zaten 2009 yılından bu yana Rum tarafının 8 ile 10 milyar ayak küp doğalgaz rezervine sahip olduğu hesaplamasında bulunduğunu” söyledi. Gazeteye konuşan Rum Ticaret Bakanı Praksula Andoniadu ise, sondajın yapılan program temelinde ilerlemekte olduğunu dile getirdi ve Aralık ayında daha çok şey bileceklerini sözlerine ekledi.

PLATFORMDA KAZA... BİR KİŞİ CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Bu arada gazeteler, Rum tarafının sözde MEB’i içerisinde bulunmakta olan 12. Parsel’de doğalgaz arama sondajları yapmakta olan “Homeros” platformunda bir kaza olduğunu ve bir kişinin ciddi şekilde yaralandığını bildirdiler. Platformda çalışmakta olan Hollanda uyruklu bir şahsın, geçtiğimiz Salı akşamı platformda geçirdiği kazada ciddi şekilde yaralandığını yazan Alithia, kazanın ciddiyetinden ötürü yaralanan kişinin, polis helikopteriyle teslim alındığını ve Larnaka Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydetti.

Gazete, yapılan tedavinin ardından söz konusu şahsın şahsi sorumluluğu üzerine alarak bir form imzaladığını ve tedavisinin ülkesinde tamamlanması için hastaneden taburcu edildiğini kaydetti. Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Dışişleri Bakanlığı ile Hollanda büyükelçiliğinin konuyla ilgili olarak derhal bilgilendirildiğini belirtti. Simerini de haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, platformda kaza olduğunu teyit ettiğini kaydetti. Fileleftheros ise ilgili haberinde, platformda çalışmakta olan söz konusu şahsın, ayağına çok ağır bir demir çubuk düşmesi sonucu yaralandığını ifade etti.