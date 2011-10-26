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Hristofyas 'Türk başkan' istemiyor

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Rum tarafının Annan Planı'nda da kabul ettiği...

Hristofyas 'Türk başkan' istemiyor

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Rum tarafının Annan Planı'nda da kabul ettiği...

26 Ekim 2011 Çarşamba 13:44
Hristofyas 'Türk başkan' istemiyor
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Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Rum tarafının Annan Planı'nda da kabul ettiği, olası bir çözümde devlet başkanlığının Türklerle Rumlar arasında dönüşümlü yapılmasını öngören ''dönüşümlü başkanlık'' önerisini geri çektiği bildirildi.

Rum gazeteleri, Hristofyas'ın, ''Kıbrıs Türk tarafının çapraz oylamayı reddetmesinin'' ardından, dönüşümlü başkanlığı kabulünü geri çektiğini, bu konuda, geçen cuma günü Rum Ulusal Konseyi'ne de bilgi verdiğini yazdı.

Rum tarafında tartışmalara neden olan ''dönüşümlü başkanlık'', milliyetçi cephedeki sosyalist EDEK ve Demokratik Parti'nin (DİKO) koalisyon hükümetinden çekilme nedenlerinden biriydi. Bu partiler, Türk başkana karşı çıkıyordu. Rum gazetelerine göre, Hristofyas, geçen cuma günü yapılan Ulusal Konsey taplantısında gelişme hakkında bilgi verdi, ancak bunun kamuoyunun bilgisine sunulmasını kabul etmedi.

Haberlerde, Hristofyas'ın, Konsey toplantısında, ''Dostum Mario'yu (DİKO Başkanı Marios Karoyan) memnun edecek bir şey söyleyeyim, dönüşümlü başkanlığa ilişkin öneriyi geri çekiyoruz'' ifadesini kullandığı aktarıldı. Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, gazetecilerin, ''Kıbrıs Rum tarafının, dönüşümlü başkanlık önerisini geri çekip çekmediği'' sorusuna karşılık, ''Müzakerelerin gizliliğinden dolayı bu konuda fazla yorum yapmamama müsaade edin'' demekle yetindi.

Ana muhalet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkanı Nikos Anastasiadis ise, ''dönüşümlü başkanlık konusundaki önerinin geri çekilmediğini sadece dondurulduğunu'' söyledi. Kıbrıs'ta liderler, 19 yoğunlaştırılmış görüşmenin ardından, 30-31 Ekim'de New York'da BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katılımı ile üçlü Kıbrıs zirvesi yapacak.

Son Güncelleme: 26.10.2011 13:44
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısHristofyasAnnanPlanı
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