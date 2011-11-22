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Hristofyas şov yaptı

Kıbrıs Rum lideri, Türkiye ile krize yol açan sondaj platformuna uçtu

Hristofyas şov yaptı

Kıbrıs Rum lideri, Türkiye ile krize yol açan sondaj platformuna uçtu

22 Kasım 2011 Salı 10:49
Hristofyas şov yaptı
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Dimitris Hristofyas, Türkiye ve KKTC’nin tepkisine rağmen tek taraflı olarak Amerikan şirketine kiraladığı Doğu Akdeniz’deki sondaj platformuna gitti.

Hristofyas, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakkını kullanıyorum” dedi. KIBRIS Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, tek yanlı parselleyerek Amerikan şirketine kiraladığı doğu Akdeniz’deki Afrodit adı verilen bölgede faaliyet gösteren sondaj platformunu helikopterlerle ziyaret etti ve Türkiye ile KKTC’nin verdiği tepkiye, “Buradaki varlığım egemenliğin bizde olduğunu gösterir” cevabını verdi.

Amerikan Noble Energy’ye ait Homeros platformunda 1.5 saat kalan Rum lider, uluslararası hukuka dayanarak doğalgaz sondajı yaptıklarını ileri sürdü. Platform ziyaretini bugüne kadar 3 kez erteleyen Hristofyas dün öğlen saatlerinde hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu, Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu ve Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sofoklis Aletraris’le birlikte Amerikan şirketinin personel taşıyan Bell tipi helikopteriyle platforma gitti.

Petrol mühendislerinden Eylül ayından bu yana devam eden sondaj çalışmaları hakkında bilgi alan Hristofyas, bölgedeki enerji kaynaklarının tüm bölgeye faydalı olacağını ileri sürdü. Yeni parsellerde de arayacağız Hristofyas, platformda yaptığı açıklamada, “Başkan olarak buradaki varlığım, bölgede egemenlik haklarının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nde olduğunun ispatıdır.

Bu egemenlik hakkımızı kullanmaya ve doğalgaz sondaj çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. En kısa zamanda sondajdan olumlu sonuç almayı bekliyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 10:49
Anahtar Kelimeler:
PetrolSondajTürkiyeKrizHristofyas
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