Hristofyas Çözüme Yakın Değiliz

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs’taki iki tarafın görüşlerinin birbirlerinden çok farklı olduğunu, bu yüzden de Kıbrıs sorununun çözümünün yakın olmadığını söyledi.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin haberine göre, bu sabah Çeri’de düzenlenen bir anıt açılışında Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu tarafından okunan açıklamasında Hristofyas, müzakere sürecinin

zorluklar ve engellerde dolu olduğunu belirtti; Türkiye’yi uzlaşmazlıkla suçladı ve birlik çağrısı yaptı.

New York’ta yapılan üçlü zirveye de değinen Hristofyas, New York’ta müzakere edilen yönetim, mülkiyet, toprak ve vatandaşlık başlıklarında sağlanan ilerlemenin “yok denecek kadar kısıtlı” olduğunu

savundu.

Hristofyas, ilerleme kaydedilen konuların, New York’ta değil Kıbrıs’ta müzakeresi yapılan ekonomi, iç güvenlik ve AB konuları olduğunu kaydetti.

New York zirvesinde “hakemlik ve sıkı takvimlerin konuşulmadığını” ifade eden Hristofas, “Ne yazık ki, iki tarafı ayıran farklılıkların çok büyük olması nedeniyle çözüme yakın olmadığımızı tespit ettik” dedi.