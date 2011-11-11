Hristofyas: “gözümüzü işgal altındaki topraklarımıza diktik

HRİSTOFYAS: “GÖZÜMÜZÜ İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIMIZA DİKTİK, OMORFO OLMADAN ÇÖZÜM OLMAZ”

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas “Gözümüzü işgal altındaki topraklarımıza dikmiş, vatanın kurtarılması ve yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Omorfo (Güzelyurt) olmadan çözüm olmaz” iddiasında bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas “Gözümüzü işgal altındaki topraklarımıza dikmiş, vatanın kurtarılması ve yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Omorfo (Güzelyurt) olmadan çözüm olmaz” iddiasında bulundu. Haravgi “Başkan Dimitris Hristofyas Yeniden Teyit Etti... Omorfo Olmadan Çözüm Olmaz” başlıklı haberinde Hristofyas’ın “Omorfo Digenis Akritas Örgütü”nün 80’inci kuruluş yıldönümünde Güzelyurt kökenli Rumlara yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Hristofyas “adil bir çözüm bulmak için ısrarla ve tutarlılıkla çaba harcamaya devam edeceğiz, Omorfo’nun Kıbrıs Rum idaresine iade edilmeyeceği bir çözüm, çözüm olamaz” görüşünü ileri sürdü. Ana hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olması gerektiği görüşünü de ortaya koyan Hristofyas “Benim hayatımın hedefi, Türk işgalinin havaya uçurulması, vatanımızın ve halkımızın yeniden birleştirilmesidir” dedi, şunları ekledi: “Taksime rıza göstermeyeceğiz çünkü taksim Kıbrıs için felakettir.

Kıbrıs’ın yarısını sonsuza dek kaybederiz. Çok sevgili Omorfo’muzu da sonsuza dek kaybederiz. Süregelen kolonizasyon nedeniyle Kıbrıs Türk toplumu yok olur. Kıbrıslı Rumlar olarak güvensizlik içinde ve geleceğimiz belirsiz yaşarız. Taksimi gerçekten bertaraf etmek istiyorsak çabamıza sarsılmaz şekilde devam etmekten başka seçenek yoktur. Bizim tarafın ne hakemliği ne de dar takvimleri kabul etmesi söz konusudur. Kıbrıs sorununa, bizim açımızdan temel olan ilkeleri ihlal eden dayatılmış bir çözümü kabul etmemiz söz konusu değildir. Bu çabada, uluslararası camianın yanımızda olmasının büyük önemi vardır.

Bu istikamette ilerliyoruz ki sürekli olarak uluslar arası düzeyde, uzlaşmaz tarafın biz değil Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye olduğuna işaret edelim. Türkiye’nin, özellikle son zamanlarda saldırganlık ve kabadayılık olarak nitelendirilen tavrı yürütülmekte olan müzakerelere hiç yardımcı olmuyor. Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği tarafından müzakerelerin zemininin kabul edilmemesi yardımcı olmuyor. Ancak biz ana hedefimizden şaşmamalıyız. Duygularımıza kapılıp nihayetinde Türkiye’nin planlarını kolaylaştıracak tercihlerde bulunamayız.” Fileleftheros haberi “Türkiye Daha Saldırgan ve Kabadayı...

Omorfo Kıbrıs Rum İdaresine” başlığı altında özetledi. Gazeteye göre Hristofyas Güzelyurt kökenlilere hitap ederken ekonomik krize ve bununla başa çıkmak için harcadıkları çabalara da değindi. “Kritik başlık olan doğalgaz başlığını mümkün olduğunca iyi şekilde yönetmek için çaba harcıyoruz” diyen Rum Yönetimi Başkanı “Doğalgaz alanı ülkemiz ve halkımız için benzeri görülmemiş olumlu perspektifler yaratıyor” dedi.