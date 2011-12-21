Hristofidis, Dipkarpaz’ı ziyaret etti

Rum Başkanlık Bürosu Şefi ve Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Hristos Hristofidis’in, yaklaşan Noel yortusu sebebiyle 19 Aralık Pazartesi günü Dipkarpaz’a giderek buradaki Rum okullarını ziyaret ettiği belirtildi.

Rum Başkanlık Bürosu Şefi ve Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Hristos Hristofidis’in, yaklaşan Noel yortusu sebebiyle 19 Aralık Pazartesi günü Dipkarpaz’a giderek buradaki Rum okullarını ziyaret ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi haberinde, Hristofidis’in sabah saatlerinde Dipkarpaz Rum Ortaokulu öğrencilerinin düzenledikleri Noel kutlamasına katıldığını ve burada bir konuşma yaptığını yazdı. Hristofidis konuşmasında, hükümet olarak Dipkarpaz’da yaşayan Rumlara sürekli destek verdiklerini belirterek, Kıbrıs’ın “kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlü olduklarını” ifade etti.

Gazete, Hristofidis’in, Apostolos Andreas Manastırı’nı da ziyaret ettiğini ve manastırın durumu hakkında bilgi aldığını, akşamüzeri de ilkokul öğrencilerinin düzenlediği kutlamaya katıldığını yazdı.