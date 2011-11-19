Hırvatistan’ın AB üyeliğine onay verilecek

Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi yetkililerinin Hırvat yetkililerle görüştükleri ve Hırvatistan’ın AB’ye üyeliğinin Rum Meclisinde onaylanacağı taahhüdünü verdikleri bildirildi.

Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi yetkililerinin Hırvat yetkililerle görüştükleri ve Hırvatistan’ın AB’ye üyeliğinin Rum Meclisinde onaylanacağı taahhüdünü verdikleri bildirildi. Fileleftheros gazetesi, haberinde, Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi Başkanı Yeorios Tasu ile komite üyesi Averof Neofitu’nun, Hırvatistan’ın Başmüzakerecisi Vladimir Drobnjak’a görüştüklerini ve Hırvatistan’ın AB üyeliğine destek belirttiklerini yazdı.

Habere göre, Hırvatistan’ın, kürsüsü Roma’da bulunan Güney Kıbrıs Büyükelçisi Tomislav Vidoseviç ve diğer bazı yetkililerin de katıldığı görüşmede konuşan Tasu; Hırvatistan’ın üyeliğinin Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.

Tasu görüşmede ayrıca Kıbrıs sorununa da değindi ve müzakerelerde ilerleme sağlanamamasının sebebinin Kıbrıs Türk liderliği ve Türkiye’nin uzlaşmaz tutumu olduğunu iddia etti. Hırvatistan Başmüzakerecisi Drobnjak ise Rum Meclisinin ülkesine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini dile getirdi.