Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Hırvatistan’ın AB üyeliğine onay verilecek

Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi yetkililerinin Hırvat yetkililerle görüştükleri ve Hırvatistan’ın AB’ye

Hırvatistan’ın AB üyeliğine onay verilecek

Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi yetkililerinin Hırvat yetkililerle görüştükleri ve Hırvatistan’ın AB’ye

19 Kasım 2011 Cumartesi 11:08
Hırvatistan’ın AB üyeliğine onay verilecek
banner238

Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi yetkililerinin Hırvat yetkililerle görüştükleri ve Hırvatistan’ın AB’ye üyeliğinin Rum Meclisinde onaylanacağı taahhüdünü verdikleri bildirildi.

Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi yetkililerinin Hırvat yetkililerle görüştükleri ve Hırvatistan’ın AB’ye üyeliğinin Rum Meclisinde onaylanacağı taahhüdünü verdikleri bildirildi. Fileleftheros gazetesi, haberinde, Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi Başkanı Yeorios Tasu ile komite üyesi Averof Neofitu’nun, Hırvatistan’ın Başmüzakerecisi Vladimir Drobnjak’a görüştüklerini ve Hırvatistan’ın AB üyeliğine destek belirttiklerini yazdı.

Habere göre, Hırvatistan’ın, kürsüsü Roma’da bulunan Güney Kıbrıs Büyükelçisi Tomislav Vidoseviç ve diğer bazı yetkililerin de katıldığı görüşmede konuşan Tasu; Hırvatistan’ın üyeliğinin Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.

Tasu görüşmede ayrıca Kıbrıs sorununa da değindi ve müzakerelerde ilerleme sağlanamamasının sebebinin Kıbrıs Türk liderliği ve Türkiye’nin uzlaşmaz tutumu olduğunu iddia etti. Hırvatistan Başmüzakerecisi Drobnjak ise Rum Meclisinin ülkesine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

Son Güncelleme: 19.11.2011 11:08
Anahtar Kelimeler:
RumABMeclisiHırvatistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim