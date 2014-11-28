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Her Gün Hastaneye Gelip 2 Yıl Önce Kayatını Kaybeden Sahibini Bekliyor

Bu da Sibirya’daki Haçiko..

Her Gün Hastaneye Gelip 2 Yıl Önce Kayatını Kaybeden Sahibini Bekliyor

Bu da Sibirya’daki Haçiko..

28 Kasım 2014 Cuma 04:04
Her Gün Hastaneye Gelip 2 Yıl Önce Kayatını Kaybeden Sahibini Bekliyor
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Her gün hastaneye gelip 2 yıl önce hayatını kaybeden sahibini bekliyor

Bu da Sibirya’daki Haçiko...Sadakatin evrensel simgesi haline gelen Haçiko’nun ruhu hâlâ yerkürede anlaşılan: Sibirya’daki bir hastane her gün, o hastanede ölen sahibinin geri dönmesini bekleyen köpek Masha’yı ağırlıyor



Siberian Times gazetesinin haberine göre Sibirya’daki bir hastanenin giriş bölümünün iki yıldır her gün özel bir ziyaretçisi var. Sebebi insanları duygulandıran cinsten: İki yıl önce Sibirya’nın güneybatısındaki Novosibirsk bölgesinde rahatsızlanan bir erkek hasta, hastaneye kaldırıldı ve o günden itibaren Masha’nın da nöbeti başladı. 

 

Kısa süre sonra hasta yaşamını yitirirken, Masha beklemeyi sürdürdü. Hastane personeli, hastanın tek ziyaretçisi olan Masha’nın sıcak yatağı ve mamasının olmasına hep özen gösterirken günler bu şekilde geçti: Masha geldi, bekledi, gece kapının önünde nöbet tutmak ve hırsızlara karşı evi korumak için yaşadıkları eve gitti, ertesi sabah tekrar hastaneye geldi. 

GÖZLERİNDE MUTSUZLUK VAR 

 

Doktor Vladimir Bespalov, konuyla ilgili şöyle konuşuyor: “Gözlerine baktığında ne kadar mutsuz olduğunu görebiliyorsunuz. Bir köpek mutlu olduğunda gördüğünüz mutlu gözler değil bunlar. Bu durumu insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da anlayabiliyorsunuz.” 

 

“Bir gün, ve o günün yakında gelmesini çok istiyoruz, umarız Masha birisine güvenebilir.”
Hemşine Alla Vorontsova, Masha’nın bir kişi tarafından sahiplenildiğini ancak tekrardan kaçıp hastaneye geldiğini anlatırken şunu diyor: “O sahibini bekliyor. Daha yeni bir aile onu sahiplendi ancak Masha hemen onlardan kaçıp tekrar hastaneye geldi.” 

HAÇİKO'YA BENZİYOR 

 

Masha bu haliyle, evrensel olarak sadakatin sembolü haline gelen ve filmi dahi çekilen Haçiko’yu andırıyor. Haçiko da her gün Tokyo’daki Şibuya Metro istasyonuna uğurladığı, akşamları da iş dönüşü alıp eve getirdiği sahibinin bir gün kalp krizi geçirip ölmesi ve geri dönmemesi nedeniyle,9 yıl boyunca her gün aynı yerde aynı saatte sahibini beklemiş fakat tekrar kavuşamamışlardı. Haçiko9 yıl sonunda ölürken, anısına yapılan heykeli bugün Tokyo’nun en önemli buluşma noktalarından birisi olan Şibuya Metro İstasyonu’nun çıkış kapısının önünde bulunuyor. 

 


Masha’nın sadakati de Haçiko’yu hatırlatıyor… 


 
Son Güncelleme: 28.11.2014 04:07
Anahtar Kelimeler:
Her Gün Hastaneye Gelip 2 Yıl önce Hayatını Kaybeden Sahibini Bekliyor
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