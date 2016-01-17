Haye'den Efsane Dönüş!

Ağır Sıklet Eski Dünya Şampiyonu David Haye 4 yıl aradan sonra ringlere efsane bir dönüş yaptı.



KKTC vatandaşlığı olan Türk aşığı İngiliz boksör David Haye, 4 yıl aradan sonra ringlere çıktı. A Spor'daki boks gecesinde efsane spiker Orhan Ayhan'ın benzersiz sunumu sporseverlere tadına doyulmaz dakikalar yaşattı.



Kariyerinde 28 şampiyonluğu bulunan, bu zaferlerin 24'ünü nakavtla alan David Haye Londra'daki maçta Avustralyalı Mark De Mori'yle kozlarını paylaştı. Myke Tyson'un halefi olarak gösterilen David Haye, gonkun çalmasıyla De Moriyi köşeye sıkıştırdı. İkinci dakikaya girilirken Avustralyalının gardı düştü.



Üst üste direktlerle De Mori'yi sarsan Haye son darbeyi indirerek rakibini nakavt etti. Zafer sonrası ropes'a çıkan İngiliz asıllı Kuzey Kıbrıs'lı boksör 'I AM BACK' (geri döndüm) diye zafer çığlığı attı.

Son Güncelleme: 17.01.2016 14:45