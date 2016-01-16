Hayatı Boyunca iPhone İziyle Yaşayacak!



Telefon kapakları hemen hepimizin büyük paralar vererek aldığımız cihazlarımızı korumak için kullandığımız birer aparat.Ancak bu koruyucu yüzeyleri nereden aldığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İnglitere'de bu konuda tam anlamıyla ibretlik bir olay yaşandıOlivia Retter adında 9 yaşında bir kız, satın aldığı 5 poundluk iPhone kapağını kullanırken akla hayale gelmeyecek bir talihsizlik yaşadı. Plastikten yapılmış kapak, küçük kızın teninde toksitlenmeye bağlı bir yanığa sebep oldu ve bu izi hayatı boyunca taşımak zorunda kaldı. Küçük kızın 35 yaşındaki annesi Karly Retter durumu sosyal medya üzerinde paylaşınca bir anda büyük yankı uyandıran olay, telefon kapağı konusunda herkesin dikkatini çekti. The Telegraph gazetesi muhabirlerinin ilgilendiği olayın doğruluğu kanıtlanınca çeşitli ağlar üzerinden ucuz telefon kaplarına karşı uyarılar yayınlandı. Uzmanlar Olivia'nın telefonu genelde ellerinde tuttuğu ve yüzüne yakın kullandığı için benzer bir durumun bu bölgelerde de yaşanabileceğini söylerken, ucuz telefon kaplarının her türlü toksitlenme ve alerjiye açık kapı bıraktığının altını çiziyor.