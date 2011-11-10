Hava kuvvetleri yortusunu kutladılar

Rumların, hava kuvvetlerinin koruyucusu olduğuna inandıkları “Arhangelo Mihail” yortusu, dün Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Rumların, hava kuvvetlerinin koruyucusu olduğuna inandıkları “Arhangelo Mihail” yortusu, dün Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Politis, “Hava Üssünde Sadelik Ortamında Yortu” başlıklı haberinde, kutlamalardaki sadeliğin göze çarptığını yazdı. Kutlamaların akabinde gerçekleştirilen resepsiyonda, geçmiş yıllara göre davetlilere sadece kahve, çay, su ve tuzlu yiyecekler ikram edildiğini kaydeden gazete, “Arhangelo Mihail” yortusu çerçevesinde hava üssünde silah sistemleri ile savaş uçaklarının sergilendiğini ve bunların arasında RMMO’nun yeni aldığı “AW- 139” arama kurtarma helikopterlerinin de bulunduğunu belirtti.

Alithia ise konuyla ilgili haberinde, Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgos Lambru’nun gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından harcanan zahmetli çabalara rağmen var olan tehdidin bariz ve gözle görülür olduğunu” iddia ettiğini yazdı. Lambru, operasyonel misyonunun haricinde havacılığın barış zamanında gerek Rum tarafının hedeflerinin ileriye götürülmesi, gerek topluma hizmet için önemli bir iş yaptığını sözlerine ekledi.

Hava üssünde gerçekleştirilen kutlamalarda RMMO ileri gelenleri ile yerel makamların yer aldığını yazan gazete, gerek RMMO yetkililerinin, gerek kutlamalarda yer alan diğer davetlilerin RMMO’nun bu derece büyük bir yortusunda devletin ilk kez temsil edilmediğini söylediklerini kaydetti.

Söz konusu yetkililerin, yurt dışında olan Savunma Bakanı’na, etkinliklerde başka bir bakanın vekâlet edebileceğine dikkat çektikleri belirtilen haberde, hava üssündeki yortunun hükümet temsilcisi olmadan gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bu arada Politis ise ilgili haberinde, Savunma Bakanı’nı kutlamalarda bakanlık Genel Müdürü Hristos Mallikidis’in temsil ettiğini yazdı.