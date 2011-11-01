Hastane dışında yılda 600-700 kalp vakası görülüyor

Güney Kıbrıs’ta, hastanelerin dışında yılda yaklaşık 600 ile 700 kalp durması vakasının görüldüğü haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta, hastanelerin dışında yılda yaklaşık 600 ile 700 kalp durması vakasının görüldüğü haber verildi. Simerini gazetesi, Kardiyoloji Derneği’nin verilerine göre bu 600-700 kişinin hayatta kalma oranının yüzde 5 ile 8 arasında seyrettiğini yazdı. Haberde, Güney Kıbrıs’ta kalp krizine dikkat çekmek ve konuyla ilgili bilgi vermek amacıyla bu hafta bir dizi etkinliğin yapılacağı da belirtildi.