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Hangisi 'S8'? Mahkeme Açıkladı!...

Hangisi 'S8'? Mahkeme Açıkladı!...

Hangisi 'S8'? Mahkeme Açıkladı!...

Hangisi 'S8'? Mahkeme Açıkladı!...

09 Ocak 2018 Salı 08:49
Hangisi 'S8'? Mahkeme Açıkladı!...
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Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

`S8' marka telefonların imhasının yanı sıra 110 bin TL tazminat isteyen İnan'ın talebini mahkeme reddetti

Selçuk İnan, Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisinin de `S8' markasıyla tanındığını ve adına tescilli olduğunu söyleyerek S8'i kullanan 'a dava açtı. Samsung`S8' marka telefonların imhasının yanı sıra 110 bin TL tazminat isteyen İnan'ın talebini mahkeme reddetti: "Sayılar ve kelimeler kimsenin tekelinde değildir."

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un çıkardığı "S8" modelinin Türkiye'deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt göstererek şirkete dava açtı.

Samsung'un "S8" ibaresiyle haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men edilmesini isteyen İnan, ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde "S8" şeklindeki markasal kullanımların durdurulmasını talep etti. Dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da ürünlerin imhasına karar verilmesini de isteyen Selçuk İnan, 10 bin TL maddi, 100 bin TL manevi toplam 110 bin TL tazminatı, Samsung'un 8 Haziran 2017'den itibaren faiziyle ödemesini istedi.

İHTİYATİ TEDBIR KARARINA RET

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan'ın "S8" markasının kullanımı konusundaki ihtiyati tedbir talebini reddetti. Selçuk inan'ın Türk Patent Enstitüsü'nden `S8' markasını 2013'te kendi adına tescil ettirdiğini belirten mahkeme, İnan'dan önce `S8' markasını Audi ve Altın marka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung'un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010'da tescil ettirdiğini kaydetti.

Samsung'un markasının genel itibarıyla Galaxy S8 olduğunu belirten mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung'un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup. S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir."

Selçuk İnan ise reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

4 YIL ÖNCE TESCİL ETTİRMİŞTİ

Galatasaray'ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma'nın '07', Burak Yılmaz'ın 'BY17' ve Cristiano Ronaldo'nun 'CR7'si gibi 4 yıl önce `S8' markasını 'ilk harf ve forma kombinasyonu' şeklinde TPE'den tescil ettirmişti.

Son Güncelleme: 09.01.2018 09:56
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