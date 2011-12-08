Güney’de Kaddafi ve Esad’ın banka hesaplarının bloke edildiği belirtildi

Güney Kıbrıs’ta; Libya’nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la doğrudan bağlantılı olan banka hesapları tespit edildiği ve Rum Merkez Bankasının direktifleriyle bu hesapların derhal bloke edildikleri belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta; Libya’nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la doğrudan bağlantılı olan banka hesapları tespit edildiği ve Rum Merkez Bankasının direktifleriyle bu hesapların derhal bloke edildikleri belirtildi.

Haberi veren Fileleftheros gazetesi, Rum Ekonomi Bakanı Kikis Kazamias’ın DİSİ milletvekillerinden Tasos Mitsopulos’un ilgili sorusunu yanıtlarken; Meclis’e konuyla ilgili bilgi verdiğini yazdılar. Haberde, Kazamias’ın, hesapların ait olduğu kişilerin adını vermekten kaçındığı ifade edildi.