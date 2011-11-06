Güney Kıbrıs'ta kumar baskını

Rum polisinin, Larnaka’da kumar oynanmakta olduğunu tespit ettiği bir binaya baskın yaptığı; bunun sonucunda 17 kişi aleyhinde dava okunduğu, 13 bin 560 Euro’ya da emare olarak el konulduğu ifade edildi.

Rum polisinin, Larnaka’da kumar oynanmakta olduğunu tespit ettiği bir binaya baskın yaptığı; bunun sonucunda 17 kişi aleyhinde dava okunduğu, 13 bin 560 Euro’ya da emare olarak el konulduğu ifade edildi.

Baskın sonucunda kumarhane olarak adlandırılan yerde çalışmakta olan ve Rum tarafında yasadışı olarak bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu iki kişinin yakalandığını da yazan Haravgi, emare olarak kumar makinelerine ve 13 bin 560 Euro’ya polis tarafından el konulduğunu kaydetti.