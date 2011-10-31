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Güney Kıbrıs'ın nüfusu artıyor

Güney Kıbrıs’ın nüfusunda, özellikle yabancı uyrukluların sayısında artış olduğu belirtildi...

Güney Kıbrıs'ın nüfusu artıyor

Güney Kıbrıs’ın nüfusunda, özellikle yabancı uyrukluların sayısında artış olduğu belirtildi...

31 Ekim 2011 Pazartesi 11:35
Güney Kıbrıs'ın nüfusu artıyor
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GÜNEY KIRBIS’IN NÜFUSUNDA, BİLHASSA YABANCILARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR

Güney Kıbrıs’ın nüfusunda, özellikle yabancı uyrukluların sayısında artış olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın nüfusunda, özellikle yabancı uyrukluların sayısında artış olduğu belirtildi. Fileleftheros gazetesi “Nüfus Sayımı Kıbrıs’ın Nüfusunun Arttığını Gösteriyor...

İstatistik Kurumu Sürece Devam Ediyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, 1 Ekim tarihinde başlayan ve Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan nüfus sayımı çalışmaları çerçevesinde yaklaşık olarak Güney Kıbrıs’ın nüfusunun yarısının sayıldığını yazdı. Gazete İstatistik Dairesinden yapılan açıklamaya göre ilk üç hafta boyunca 160 bin hanede nüfus sayımının gerçekleştirildiğini ve 365 bin kişinin sayıldığını aktardı.

Rum İstatistik Dairesi yetililerinden Dora Kiriakidu, nüfus sayımının normal bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, şu ana kadar toplanan verilere göre önceki nüfus sayımlarına kıyasla Güney Kıbrıs’ın nüfusunda ve yabancı uyrukluların sayısında artışın olduğunu gözlemlendiğini ifade etti. 

Son Güncelleme: 31.10.2011 11:35
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısGüneyNüfus
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