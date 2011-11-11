Güney Kıbrıs'da kemirgen sorunu

Güney Kıbrıs’ta, özellikle fare ve gelincik gibi kemirgenlerin popülasyonunda büyük artış gözlemlendiği, bir kişinin tifo hastalığından öldüğü şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta, özellikle fare ve gelincik gibi kemirgenlerin popülasyonunda büyük artış gözlemlendiği, bir kişinin tifo hastalığından öldüğü şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki kemirgenlerin sayısındaki aşırı artışın dün toplanan Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nde ele alındığını, komitede özellikle farelerin kırsal kesim kadar şehir merkezlerinde de görüldüğüne dikkat çekildiğini yazdılar.

Hükümetin kemirgen sayısıyla etkin mücadele edemediğini ve farelerin imhası programında çalışan bir kadının da tifo sebebiyle iki aydır tedavi görmekte olduğunu vurgulayan Komite Başkanı ve DİSİ Milletvekili Kostas Konstantinu, bir kişinin ölüm sebebinin de tifo olduğundan şüphelenildiğini ifade etti.

Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yogos Perdikis ise, fareyle mücadelede özel bir baykuş türünün önerildiğini, bunun bir çözüm olabileceğini belirtirken, geçen yıl devlet tarafından 370 bin ton fare zehri kullanılmasına karşın sonuç alınamadığını söyledi.

Gazete, tüm bu sorunlara karşın kemirgenlerle mücadele için ayrılan bütçenin geçen yıla oranla yarı yarıya azaltıldığını vurguladı.