Güney Kıbrıs’a komisyon’dan uyarı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, savunma ve güvenlik alanlarında kamu ihalelerine çıkılması hususundaki işlemleri hükme bağlayan Avrupa yönergesini ulusal mevzuata dâhil etmeye gecikince Avrupa Komisyonu’ndan uyarı mektubu aldı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, savunma ve güvenlik alanlarında kamu ihalelerine çıkılması hususundaki işlemleri hükme bağlayan Avrupa yönergesini ulusal mevzuata dâhil etmeye gecikince Avrupa Komisyonu’ndan uyarı mektubu aldı.
Fileleftheros’un haberine göre, söz konusu mektupla “en kısa zamanda yönergeye uyma” çağrısı yapıldı ve aksi durumda “Avrupa Toplulukları Mahkemesi”ne sevk edileceği belirtildi.